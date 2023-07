WWC remplacera les Jeux olympiques de Sydney – patron de la FA

Le directeur général de Football Australia, James Johnson, a déclaré que « tous les regards seront tournés vers le football » lors de la Coupe du monde féminine 2023, et il pense que le tournoi changera la direction du sport en Australie.

La Nouvelle-Zélande accueillera la Norvège lors du match d’ouverture du tournoi à Eden Park à Auckland jeudi, avant que les Matildas affrontent la République d’Irlande dans un Stadium Australia à guichets fermés à Sydney. L’Australie et la Nouvelle-Zélande organisent ensuite deux semaines de jeu de groupe suivies de 15 matchs à élimination directe – 11 en Australie. Le tournoi culmine à Brisbane et Sydney, avec les éliminatoires pour la troisième place à Lang Park le 19 août et la finale au Stadium Australia le 20 août.





« Ce sera le plus grand événement sportif depuis les Jeux olympiques de Sydney en 2000 », a déclaré Johnson à ESPN. « Les équipes sont ici, elles sont en Nouvelle-Zélande, elles s’entraînent et l’image de marque est en place. L’ambiance, l’ambiance culturelle d’une Coupe du monde bat son plein.

« En Australie, nous avons du contenu dans cinq villes à travers le pays. Et si nous revenons à l’époque où nous concevions la compétition avec la FIFA, c’était important pour nous. Nous ne voulions pas seulement avoir un petit groupe de villes sur la côte est.

« Nous sommes dans les grandes villes d’Australie, cinq d’entre elles, elles pompent toutes. Et pour ceux qui ont raté… nous travaillons avec la FIFA pour essayer de trouver des endroits où la communauté peut aller et vivre une expérience spéciale et regardez ces matchs.

« Nous verrons toute l’Australie prendre vie à travers ce tournoi, et tous les yeux seront rivés sur le football pendant cette période. Nous reviendrons sur ce moment avec évidemment de bons souvenirs, mais nous y reviendrons et il ‘ Ce sera une époque qui a changé la direction du sport. »

Les compétitions A-League Men et A-League Women se déroulent pendant l’été australien, elles n’ont donc pas dû être suspendues pour juillet et août, mais la Coupe d’Australie en hiver, les compétitions semi-professionnelles de Premier League nationale et les compétitions communautaires se poursuivront pendant le WWC. Cependant, ils ont été pris en compte dans le cadre de la mission de Football Australia de dominer le calendrier.

Dans le cadre de cet effort pour garder le football au premier plan, la fédération a programmé les huitièmes de finale de la Coupe d’Australie – l’étape à laquelle la compétition à élimination directe des clubs masculins devient nationale – lorsque la WWC observe des jours de repos lors de ses huitièmes de finale. . Quatre matchs auront lieu les 4 et 9 août, dont trois le 10 août, deux le 13 août et trois le 14 août.

« C’est une opportunité de présenter l’excellent football local au reste du monde », a déclaré Johnson. « Parce qu’il y aura beaucoup de monde ici en Australie pendant cette période… et ils sont là pour regarder le football, n’est-ce pas ? »

La programmation de la NPL et des compétitions locales relève de la compétence des fédérations membres basées dans les États, mais Johnson a déclaré que du travail avait également été fait sur ce front.

« Cela a été un processus très collaboratif et il y a une coordination, sans trop entrer dans les détails, en particulier lorsque les Matildas jouent », a déclaré Johnson à ESPN.

Football Australia, quant à lui, a publié une mise à jour Rapport Legacy 23vantant une « augmentation de 150% du parrainage de 2020 à 2023 » et la construction de trois nouvelles maisons d’État du football en Australie-Méridionale, en Australie-Occidentale et à Victoria.

Johnson a également déclaré à ESPN que les travaux sur la compétition nationale masculine de deuxième niveau se poursuivaient.

« Nous sommes dans le [request for proposal] phase, qui est la troisième étape de ce processus », a-t-il déclaré. « Cela se passe dans la clandestinité, si vous voulez, pendant la Coupe du monde féminine, mais cela ne signifie pas que le travail ralentit. En fait, ça s’accélère.

« Mais c’était une décision stratégique. Et, vous savez, nous sortirons à la fin et j’espère que nous aurons un deuxième niveau que nous pourrons lancer en 2024. »