WVU remporte une victoire 20-13 contre Texas Tech | Actualités, Sports, Emplois

MORGANTOWN – « Celui-ci était personnel », a déclaré Neal Brown quelques instants après qu’une quatrième passe de Texas Tech soit tombée incomplète dans la zone des buts tôt samedi soir, assurant à son équipe de football de Virginie-Occidentale une victoire 20-13 sur Texas Tech.

Il ne parlait pas de choses personnelles pour lui, car son avenir a été incertain toute l’année, même si sa première séquence de trois victoires consécutives en plus de quatre ans en tant qu’entraîneur de la WVU ne fera qu’améliorer ses chances d’avancer avec l’équipe. .

Il ne parlait pas non plus d’un début d’année 3-1 et d’un départ 1-0 dans le Big 12, une conférence dans laquelle son équipe a été choisie pour terminer 14e.

Non, son esprit revenait à l’année dernière, aux coups minutieux de 48-10 que les Red Raiders avaient infligés à son équipe à Lubbock.

« Nous avons joué notre pire match depuis cinq ans là-bas. C’était embarrassant la façon dont nous avons joué là-bas.

Pendant presque une année complète, cela avait hanté Brown et hanté son équipe, et son équipe était bien consciente de ses sentiments. Même après avoir battu Pitt, ils ont entendu parler de Texas Tech.

« Nos gars en ont entendu parler toute la semaine », a déclaré Brown. « Ils l’ont entendu de moi et alors qu’ils se faisaient tapoter le dos par d’autres après la semaine dernière, disant que vous aviez battu Pitt. »

Pas plus.

Celui-ci en valait la peine. Ce n’était pas très joli, mais c’est en train de devenir le mode opératoire de cette équipe d’Alpiniste.

Il a été construit sur une défense qui semble grandir à chaque match après quelques saisons sans respect, et sur un quart-arrière suppléant nommé Nicco Marchiol, qui a été propulsé vers son premier départ universitaire en raison d’une blessure à la cheville de Garrett Greene et qui a encore une fois trouvé le moyen de remporter une victoire.

Trois fois, il a eu un temps de jeu prolongé et WVU a remporté les trois, Oklahoma State l’année dernière et Pitt et Texas Tech cette année.

Immédiatement après le match, il a donné une évaluation honnête de son jeu.

« Beaucoup de choses me passaient par la tête. Pour sortir et ne pas démarrer trop chaud, ne pas avoir la meilleure performance que j’ai jamais réalisée ici…,. ces deux choses pourraient détériorer votre performance pour le reste de la soirée ou améliorer votre performance et je pense que j’ai choisi les bonnes choses », a déclaré Marchiol. «J’ai écouté les bonnes personnes. J’ai fait confiance à mon homme.

Il a eu des moments tremblants. Il y a eu deux interceptions, dont une sur une passe qui a rebondi sur les épaulettes de Devin Carter.

Mais quand ils en avaient besoin, il était là. Certes, il n’a réussi que 78 yards, sa deuxième semaine de moins de 80 yards s’est écoulée.

Puis vint le quatrième quart-temps, WVU n’ayant pas encore marqué en seconde période et son avance réduite à 13-10. Le match était en jeu et il a pris sur lui de porter l’équipe.

Il a couru sur 17 verges, a lancé pour 15, a lancé une passe profonde qui a provoqué un appel d’interférence, puis l’a couronné avec une passe de 9 verges à l’ailier rapproché Kole Taylor pour une marge de manœuvre bien méritée.

«Je lui ai dit avant d’aller là-bas que nous allions mettre fin à cette affaire. Nous allions le lancer », se souvient Brown après le match. « Il a bien couru avec le ballon lors de cet entraînement. Et il y a eu un jeu de double passe qui a fonctionné.

C’était un jeu sous haute pression pour ce qui est essentiellement un quart-arrière recrue et il a répondu.

« Vous les appelez des « incontournables ». Ce ne sont pas négociables. Nous aurions pu être bien meilleurs aux troisième et quatrième essais et aux courts métrages. J’aurais pu mieux lancer le ballon. Mais l’essentiel, ce sont ces jeux critiques ; ceux qui déterminent les victoires et les défaites, nous sommes devenus très bons dans ce domaine. Nous sommes très à l’aise dans ces situations.

WVU a été battu 321-256.

WVU n’était que 3 sur 17 au troisième essai.

Mais quand il fallait que ce soit là, il était là. Les Mountaineers n’ont peut-être pas bien géré la troisième place, mais ils ont mené avec un temps de possession de 34:50 à 25:10,

À la fin, il s’agissait de préserver la victoire alors que Texas Tech se dirigeait vers le WVU 11, quatrième, à 19 secondes de la fin. Ils ont dû le lancer et l’ont fait, mais le joueur de ligne défensive Sean Martin a reçu un gant sur la passe et celui-ci s’est envolé dans les airs et dans la zone des buts.

C’était la balle de n’importe qui, mais s’est avérée n’être la balle de personne, tombant sans danger sur le sol, permettant à WVU d’en prendre possession et de s’agenouiller.

Il ne faut pas négliger une autre solide performance défensive, n’accordant qu’un seul touché après avoir limité Pitt à aucun touché.

Personne ne calomnie la défense ces jours-ci.







