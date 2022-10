WVa Supreme Court OKs programme de bourses d’études non publiques

CHARLESTON, W.Va. (AP) – Un programme qui incite les familles de Virginie-Occidentale à retirer leurs enfants des écoles publiques de la maternelle à la 12e année en leur offrant des bourses financées par l’État pourra reprendre, après que la Cour suprême de l’État a rendu une ordonnance jeudi annuler la décision d’un tribunal inférieur.

Le programme de bourses d’études Hope, qui devait commencer cette année scolaire et est l’un des programmes de choix d’école les plus ambitieux du pays, a été bloqué par un juge de la région de Charleston en juillet après avoir jugé que le programme violait le mandat constitutionnel de l’État. pour fournir “un système complet et efficace d’écoles gratuites”.

L’ordonnance de la Cour suprême d’appel de Virginie-Occidentale annulant cette décision intervient deux jours seulement après que les avocats ont présenté leurs arguments oraux devant le tribunal. Les juges ont déclaré qu’ils “agissaient sans retard indu compte tenu de la nature des questions constitutionnelles en cause”. Ils n’ont pas motivé leur décision mais ont déclaré qu’un avis plus détaillé suivrait.

Le trésorier de l’État, Riley Moore, qui est président du Hope Scholarship Board, a salué la décision, la qualifiant de victoire pour les familles sur «les avocats plaidants et les militants libéraux de l’extérieur de l’État qui tentent de bloquer la liberté d’éducation et le choix de l’école».

“La bourse Hope offrira aux familles – en particulier à celles à faible revenu – la possibilité de poursuivre des opportunités éducatives qui conviennent le mieux à leurs enfants”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré “à compter de maintenant, ce programme est de nouveau opérationnel” et que le comité des bourses se réunira dès que possible pour aplanir la logistique de l’acheminement de l’argent aux familles.

Adoptée par l’Assemblée législative contrôlée par les républicains l’année dernière, la loi qui a créé le programme de bourses d’études Hope permet aux familles de demander un financement public pour prendre en charge les frais de scolarité dans les écoles privées, les frais d’enseignement à domicile et un large éventail d’autres dépenses. Plus de 3 000 étudiants ont été approuvés pour recevoir environ 4 300 $ chacun au cours du cycle inaugural du programme, selon le bureau du trésorier de l’État de Virginie-Occidentale. Les premiers paiements devaient être effectués en août, mais ont été suspendus pendant que le blocage du programme par le tribunal inférieur était en place.

Les familles ne peuvent pas recevoir l’argent si leurs enfants étaient déjà scolarisés à la maison ou fréquentaient une école privée. Pour être éligibles, les élèves doivent avoir été inscrits dans une école publique de Virginie-Occidentale l’année dernière ou doivent être prêts à commencer la maternelle cette année scolaire.

En janvier, trois parents d’élèves en éducation spécialisée ont poursuivi l’État, affirmant que le programme de bourses enlevait de l’argent à des écoles publiques déjà sous-financées. Le procès a été soutenu par le West Virginia Board of Education. Une famille s’est par la suite retirée de l’affaire.

Le procureur général de Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey, dont le bureau a dirigé l’appel de la décision de juillet, a déclaré que la décision de la Cour suprême de l’État “fera une différence incroyable pour des milliers de familles à travers l’État”.

“Le Hope Scholarship Act ouvre plus de portes aux étudiants de Virginie-Occidentale tout en laissant aux écoles publiques le financement et les autres ressources dont elles ont besoin pour rester fortes”, a-t-il déclaré.

Leah Willingham, l’Associated Press