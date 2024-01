Wutopia Lab enveloppe Shanghai Book City dans de l’aluminium perforé

Des tôles perforées forment la façade de cette librairie rénovée à Shanghai, en Chine, que le studio local Wutopia Lab a remplie de 10 000 mètres d’étagères.

Baptisé Shanghai Book City, le bâtiment de 12 000 mètres carrés a été rénové pour passer du statut de librairie traditionnelle à celui de centre culturel et de monument public.

Selon Laboratoire Wutopiaon espère revigorer les rues environnantes et encourager les visiteurs à passer plus de temps à lire et moins de temps sur les appareils électroniques.

Shanghai Book City se distingue désormais par sa façade recouverte de panneaux d’aluminium perforés disposés en dents de scie. Ce design est destiné à ressembler à des livres alignés avec le dos vers l’extérieur.

Un système d’éclairage derrière les panneaux en aluminium de la façade crée également un effet scintillant lorsque la lumière passe à travers les trous.

L’objectif est de distinguer le magasin des bâtiments voisins sur Fuzhou Road à Shanghai tout en évoquant une vue plongeante sur la ville.

“Le motif de la façade en aluminium perforé est basé sur une vue plongeante de Shanghai la nuit, comprenant le district de Huangpu, le Bund, la rivière Huangpu et le district de Pudong”, a déclaré l’architecte du projet Chen Lin à Dezeen.

“Les étoiles et les points sont des pixels abstraits représentant les lumières de chaque foyer.”

Exploitant la vaste échelle du bâtiment existant, l’intérieur de la librairie est conçu comme une « ville dans la ville » avec des « rues » bordées d’étagères et 16 zones commerciales.

Ces zones commerciales comprennent une galerie d’art, un théâtre et un café, ainsi que des studios d’écriture, des salles de bien-être et des bureaux, et visent à diversifier l’offre et la clientèle du magasin sans compromettre l’atmosphère intérieure.

“La Book City est une traduction de l’espace urbain de l’intérieur vers l’extérieur”, a déclaré Lin.

« Nous nous efforçons de créer une ville verticale avec des places, des rues et des « maisons du livre » de différentes tailles. Les lecteurs peuvent se promener dans les rues et les « maisons dans les maisons », où les livres servent de façades à ces maisons, formant une mer de livres. “

Le Wutopia Lab révèle le musée de Shanghai « baleine chatoyante » avec une coque en cuivre arquée

La zone d’entrée de Shanghai Book City se fond dans la rue, créant une zone couverte qui fonctionne comme une place publique pour attirer les visiteurs vers le magasin.

Un volume en gradins, nommé Book Mountain, se trouve juste à l’intérieur des portes et combine une plate-forme, des étagères et des sièges pour des événements tels que des lancements de livres ainsi que des lectures informelles.

Trois atriums à double hauteur empilés les uns sur les autres définissent le cœur du bâtiment, tous bordés d’étagères surdimensionnées s’étendant du sol au plafond.

Les atriums ont des sols en verre qui permettent à la lumière naturelle d’atteindre le plus loin possible à l’intérieur des espaces, tandis que des fenêtres intérieures sont découpées dans les bibliothèques pour aider à éclairer les pièces environnantes.

La Shanghai Book City de sept étages a été construite en 1998 et a rouvert ses portes en octobre 2023 après une fermeture de deux ans.

Wutopia Lab a été fondé en 2013 par Ting Yu et Erni Min. Les projets antérieurs de l’entreprise comprennent un musée souterrain avec un toit ondulé et un musée encastré dans une coque en forme d’arc en cuivre.

La photographie est de Créer des images AR.

Crédits du projet :

Architecte: Laboratoire Wutopia

Architecte en chef: Ting Yu

Chefs de projet: Shengrui Pu et Hao Li

Architectes du projet : Jie Lv et Chen Lin

Équipe de design: Peng Li, Zixiang Feng, Haoran Zhang, Qiuyan Wang, Yanyan Feng, Danman Zhang, Lei Wang et Zijie Xu

Entreprise de conception de dessins de construction : Conception architecturale Cie., Ltd de Shanghai Sanyi

Entreprise de construction : Shanghai Xinhua Media Co., Ltd.