Il y a cependant des dissidents. Yao Qing tente de poursuivre les autorités chinoises en justice, arguant que le scellement de la ville était illégal, forçant le public à payer pour les erreurs du gouvernement. Lorsque la pandémie a éclaté pour la première fois, elle a commencé à porter un masque facial après avoir entendu des rumeurs sur la propagation d’un virus dans la ville.

Après quelques jours, alors qu’aucun nouveau cas n’avait été signalé, elle a cessé de le porter. «Beaucoup de gens se sont arrêtés, alors j’ai enlevé le mien aussi», dit-elle. «Les actions du gouvernement signifiaient que les gens baissaient la garde.

Au début du verrouillage en janvier, elle a été autorisée à sortir une fois tous les trois jours pour acheter des produits de première nécessité, mais les restrictions se sont rapidement resserrées. Un comité du parti du quartier a commencé à livrer des produits d’épicerie de manière sporadique et à des prix exorbitants – même si elle dit qu’un fonctionnaire d’à côté a reçu des colis presque quotidiens.

«Une semaine, tout ce que j’avais à manger, c’était une seule tête de chou», dit-elle en sirotant un café au lait dans un café jouant de la musique des fêtes. «J’ai trouvé quatre, cinq façons différentes de cuisiner le même légume; c’est comme ça que j’ai passé le temps.

Depuis, elle lutte contre la dépression. «Chaque jour est gris», dit-elle. «Lockdown me semble il y a une vie, mais ma vie a tellement changé. J’ai perdu mon travail et maintenant je suis tellement malheureuse. Nous passons devant un immeuble de bureaux municipaux, où elle me dit que des fonctionnaires en civil l’ont jetée au sol après sa visite pour déposer une plainte concernant la gestion de la pandémie par le gouvernement.

Les citoyens chinois poursuivent les autorités

La première personne en Chine à avoir tenté de poursuivre les autorités pour sa dissimulation du coronavirus a été Zhang Hai, 51 ans, qui travaillait dans le secteur de l’immobilier. Il les blâme pour la mort de son père de 76 ans.

Quand il a enregistré pour la première fois son père dans un hôpital de Wuhan à la mi-janvier pour être soigné pour une fracture à la cuisse, les autorités n’avaient pas encore tiré la sonnette d’alarme. Pendant son séjour, son père a contracté Covid-19 et est décédé en moins d’une semaine.

«Si le gouvernement n’avait pas couvert la maladie à un stade précoce, mon père ne serait pas mort», dit-il. «Je dois absolument exiger des comptes et parler. Le gouvernement a commis un meurtre, et pour cela les fonctionnaires devraient être punis.

En novembre, il a soumis des documents à la Cour suprême de Chine accusant les responsables locaux de la ville de Wuhan et de la province du Hubei d’avoir mal géré la pandémie après qu’un tribunal inférieur a refusé d’accepter son cas. Il a également envoyé une lettre ouverte à Xi Jinping et l’a mise en ligne, exigeant que les responsables impliqués dans la dissimulation soient tenus pour responsables.

Il dit avoir été interrogé par la police, qui lui a interdit de quitter le pays. Il a également été empêché de récupérer les cendres de son père.

Les autorités ont menacé d’arrêter des groupes de personnes se réunissant pour travailler au dépôt de plaintes, selon l’avocat des droits humains Chen Jiangang. «La pression vient de partout», dit-il. «Pas seulement de la police, mais aussi des comités de quartier du Parti communiste, sur le lieu de travail, même des parents à la maison.

Les journalistes citoyens qui ont posté des images d’hôpitaux débordés de patients et de cadavres restent «disparus», parmi lesquels l’homme d’affaires Fang Bin et l’avocat Chen Qiushi.

Zhang Zhan, accusé d’avoir «provoqué des querelles et provoqué des troubles» – une accusation utilisée pour réprimer les dissidents – a été condamné en décembre à quatre ans d’emprisonnement. Elle a entamé une grève de la faim depuis juin et aurait été gavée de force par sonde nasale.