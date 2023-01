Wuhan Three Towns a remporté le premier titre de la Super League chinoise

Wuhan Three Towns a été couronné champion de Super League chinoise pour la première fois après que les Tigres de Tianjin ont perdu la rencontre du tour final des équipes pour donner à l’équipe de Pedro Morilla une victoire 3-0 et le titre par défaut.

Wuhan a devancé les vainqueurs de l’année dernière, Shandong Taishan, après l’annulation de leur match contre Beijing Guoan, l’équipe de Hao Wei ayant remporté une victoire 3-0 alors que la Chine continue de lutter contre une poussée nationale de COVID-19.

Cette victoire maintient les espoirs de Wuhan d’un doublé en championnat et en coupe et ils doivent affronter le Shandong en quarts de finale de la FA Cup chinoise le 4 janvier.

Les équipes de Pékin et de Tianjin ont été durement touchées par les épidémies de COVID-19, ce qui signifie que Wuhan et Shandong ont terminé à égalité avec 78 points après 34 matchs au cours d’une saison fortement touchée par la pandémie, Wuhan remportant le titre à la différence de buts.

Cette victoire signifie que Wuhan a remporté des titres de champion au cours de chacune des trois dernières saisons, remportant la China League Two en 2020 et la China League One l’année dernière.

Wuhan et Shandong se qualifient pour la prochaine édition de la Ligue des champions d’Asie avec le Zhejiang FC, qui a battu le relégué Wuhan Yangtze 4-0 pour s’assurer la troisième place du classement.

Les buts de Donovan Ewolo, Yao Junsheng et Nyasha Mushekwi en première mi-temps ont donné le contrôle au Zhejiang et Matheus Nascimento a frappé à six minutes de la fin pour compléter la victoire.

Le Zhejiang a terminé devant le port de Shanghai à la différence de buts après que les champions 2018 aient terminé leur campagne avec une victoire 4-0 sur Changchun Yatai.

Chengdu Rongcheng a pris la cinquième place après sa victoire 3-0 sur Dalian Pro, l’international taïwanais né en Angleterre Tim Chow marquant deux buts, et Henan Longmen a terminé sixième après avoir infligé une défaite 4-0 au Hebei FC.

Ailleurs, les Cangzhou Mighty Lions ont battu Guangzhou City 4-1, le Guangzhou FC relégué s’est incliné 1-0 contre Meizhou Hakka et le Shanghai Shenhua s’est imposé 2-0 contre le Shenzhen FC.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)