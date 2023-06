WTT Contender : le duo indien Sutirtha Mukherjee et Ayhika Mukherjee remportent le titre de Tunis

New Delhi : La paire indienne de double féminin Sutirtha Mukherjee et Ayhika Mukherjee a remporté le tournoi WTT Contender à Tunis après avoir battu dimanche la paire japonaise Miyuu Kihara et Miwa Harimoto.

Le duo indien s’est imposé 3-1 (11-5, 11-6, 5-11, 13-11) dans une finale difficile. Le duo est également devenu le premier Indien à remporter un titre Contender cette année.

Leur exploit est venu contre les deux adolescents japonais en plein essor qui sont tous deux classés parmi les 25 meilleurs au monde en simple.

Samedi, la paire indienne s’était qualifiée pour la finale après avoir battu le duo coréen composé de Shin Yubin et Jeon Jihi 3-2 (7-11, 11-9, 11-9, 7-11, 11-9) dans un duel disputé. affrontement des quatre derniers.

Plus tôt samedi, la paire indienne de double mixte Manika Batra et G Sathiyan ainsi que le duo masculin de Manav Vikash Thakkar et Manush Utpalbhai Shah avaient perdu leurs demi-finales respectives.

