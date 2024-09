WTF ? Selon un rapport, RFK Jr aurait eu une liaison avec une journaliste du New York Mag l’année dernière, et n’a pas pu contenir son enthousiasme

On ne peut qu’être désolé pour Cheryl Hines. Elle a acheté en gros les conneries de Robert Kennedy Jr, et maintenant elle est ruinée.

Le New York Magazine rapporte — comme le rapporte la newsletter Status — que la journaliste Olivia Nuzzi a eu une liaison avec Kennedy à partir de la fin de l’année dernière.

Elle a été mise en congé. Nuzzi est une journaliste vedette à New York. Elle est aussi manifestement folle.

Le portrait de Kennedy par Nuzzi pour New York a été ironiquement publié le 22 novembre 2023, jour anniversaire de l’assassinat de l’oncle de RFK Jr, le président John F. Kennedy.

Kennedy est déjà reconnu comme un menteur et un tricheur. Sa seconde femme s’est pendue dans leur grange lorsqu’elle a découvert son journal intime dans lequel il notait des dizaines d’aventures en un an.

C’est le même Kennedy qui s’est présenté à l’élection présidentielle et qui a ensuite soutenu Donald Trump.

Voici la note aux lecteurs du magazine New York :

« Récemment, notre correspondante à Washington, Olivia Nuzzi, a reconnu aux rédacteurs en chef du magazine qu’elle avait eu une relation personnelle avec un ancien sujet lié à la campagne de 2024 alors qu’elle couvrait la campagne, ce qui constitue une violation des normes du magazine en matière de conflits d’intérêts et de divulgation. Si le magazine avait été au courant de cette relation, elle n’aurait pas continué à couvrir la campagne présidentielle. Un examen interne de son travail publié n’a révélé aucune inexactitude ni preuve de partialité. Elle est actuellement en congé du magazine, et le magazine procède à un examen plus approfondi par un tiers. Nous regrettons cette violation de la confiance de nos lecteurs. »

C’est Oliver Darcy de Status qui a révélé que la personne en question était Kennedy.

Hines doit être hors d’elle. Elle a défendu Kennedy à maintes reprises, mettant en danger sa propre carrière et ses amitiés. Personne n’a compris son dévouement envers lui, compte tenu de sa réputation. Mais cela doit être plus que ce qu’elle aurait pu imaginer.

https://www.showbiz411.com/2024/09/19/nymag-writer-in-rfk-jr-affair-has-a-strange-public-history-of-her-own-has-supported-trump- tout au long