« Wtf is ashneer doing here »: les internautes sont déconcertés de voir Ashneer Grover en tant que chef de gang dans Roadies: Karm ya Kaand

La 19e saison de Roadies n’est qu’à quelques semaines de sa première, et la première promo a choqué les fans et les internautes. Outre Rhea Chakraborty et une torsion dans le segment des interviews personnelles, l’ajout d’un chef de gang a surpris les téléspectateurs. Plusieurs fans de la série ne s’attendaient pas à ce que l’entrepreneur populaire Ashneer Grover rejoigne la série, cela aussi en tant que chef de gang.

Oui, la prochaine saison de la populaire émission jeunesse aura Ashneer comme l’un des chefs de gang. Parmi les autres chefs de gangs figurent le vétéran de l’émission, le prince Narula, ainsi que Rhea Chakraborty, Gautam Gulati et Sonu Sood. Samedi, la première promo de la 19e saison a été publiée et les aperçus d’Ashneer ont laissé les internautes stupéfaits.

Découvrez la promo





Quelques heures après la promo, les internautes ont commencé à poser des questions sur la contribution ou la pertinence d’Ashneer dans l’émission. Un internaute a écrit : « Wtf, c’est Ashneer qui fait ici. » Un autre internaute a écrit : « Ashneer kahan se aa gaya ». Le troisième internaute a écrit : « Qui a besoin de sponsors quand tu as @ashneer.grover . Ab toh paisa hi paisa. » Un internaute a ajouté : « BC ashneer kaha se aagya ». Un autre internaute a ajouté : « Wtf Ashneerrr c’est vraiment choquant. »

Récemment, le prince Narula a partagé son point de vue sur Rhea Chakraborty rejoignant la série. En s’adressant à DNA India, Prince félicite Rhea pour son retour et déclare : « Tout le monde a une perception différente à son égard, mais il faut avoir le courage de revenir sur scène et d’affronter les gens. Notre public est sensible et il soutiendra qui ils le veulent. S’ils aiment Rhea plus que moi, alors ils regarderont le spectacle pour elle. S’ils ne m’aiment pas, ils ignoreront ma présence. Donc, je veux qu’elle se donne à 100% pour le spectacle . Si elle souhaite transmettre quelque chose, elle doit utiliser la plate-forme pour l’exprimer. »

La bataille de Karm ya Kaand a démarré et promet de garder les téléspectateurs en haleine. Roadies – Karm ya Kaand sera présenté le 3 juin à 19 h, puis tous les samedis et dimanches uniquement sur MTV et Jio Cinema.