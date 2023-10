Photo de : Genvid Entertainment

Si « les jeux sont une série de décisions intéressantes », selon Pour le designer chevronné Sid Meier, la fiction interactive est l’expression la plus pure de cette idée. Le genre existe sur les médias analogiques et numériques, des livres de choix de votre propre aventure aux jeux vidéo comme Immortalité qui vous permettent de manipuler un récit à travers des chemins de ramification. Maintenant nous avons Silent Hill : Ascension, le dernier opus de la célèbre franchise de jeux vidéo d’horreur qui offre une variante de cette forme établie. Ses créateurs facturent Ascension en tant que « série interactive en streaming », une décision qui a semé la confusion parmi les acteurs de longue date. Silent Hill Ventilateurs. Leur question principale semble être la suivante : «WTF c’est Silent Hill : Ascension?”

Nous saurons quand Silent Hill : Ascension premières à 21 h HE à Halloween. Pour l’instant, il est peut-être mieux décrit comme une émission télévisée CGI dans laquelle vous pouvez diriger l’intrigue à des moments clés. Pensez à la fiction interactive et non linéaire de Miroir noir : Bandersnatch, mais avec une grande différence. Dans Bandersnatch, il n’y avait que vous et toute autre personne qui se trouvait en vue de votre écran, distribuant et prenant en compte lesdites décisions. Dans Silent Hill : Ascension, c’est vous et peut-être des millions d’autres joueurs qui influencez collectivement l’action à l’écran. Une fois qu’une décision a été prise par la communauté, qui pourrait inclure des événements majeurs comme le meurtre d’un personnage principal, elle est verrouillée – elle devient le canon de la franchise. De cette façon, explique Jacob Navok, PDG de Genvid Technologies, le studio qui développe la série, la série en streaming interactif partage un ADN crucial avec une autre émission : Idole américaine. Sauf qu’il y a une autre différence clé. “Nous avons voté contre les gens [American Idol] depuis 20 ans, mais ce n’est pas une série scénarisée », dit-il. « Il s’agit d’une série entièrement scénarisée, de qualité triple A, en résolution 4K, entièrement réalisée dans Unreal Engine. Il n’y a jamais eu quelque chose de pareil.

Une équipe de 16 écrivains et concepteurs narratifs a lutté avec Silent Hill : AscensionL’histoire divariquante de, ou «simulation», comme l’appelle Navok, dont les événements, selon la franchise, sont centrés sur un culte surnaturel (et, vraisemblablement, une poignée de des monstres freudiens bizarres). Navok a calculé que ce récit peut se dérouler de mille manières différentes au cours de son marathon de six mois. Parce que ces fourchettes d’histoire ont déjà été prises en compte, Genvid et ses studios partenaires, dont Bad Robot de JJ Abrams, savent comment le récit pourrait se déroule, mais, surtout, pas comment ça se passe réellement volonté. Ce qu’ils devront faire, c’est animer et rendre les scènes, à un rythme féroce, en travaillant quatre semaines avant que les décisions ne soient réellement prises, selon Genvid.





Navok ne fait pas seulement référence à Silent Hill : Ascension en tant que « série interactive en streaming ». C’est aussi un MILE, ou « événement interactif massif en direct », comme le théorise un essai qu’il a co-écrit avec le capital-risqueur et analyste des médias Matthew Ball, qui sert de conseiller à Genvid. Dans cet essai, les deux hommes soulignent une influence moins connue sur Ascension: 2014 Twitch joue à Pokémonune expérience « proto-MILE » dans laquelle les téléspectateurs de Twitch ont déterminé comment un jeu de Pokémon Rouge devrait se dérouler en votant sur chaque décision. L’espoir de Navok et Ball est que Ascension sera à la hauteur de la partie « massive » du surnom MILE. Comment? En comblant ce que Ball appelle le « fossé d’audience » du jeu et en offrant une expérience dont les chiffres d’audience commencent à se rapprocher à la télévision et au cinéma. Ils visent à y parvenir en courtisant les joueurs occasionnels et ceux qui résident en Amérique du Sud, en Inde et dans d’autres régions en développement. Silent Hill : AscensionLes entrées basées sur les choix de ne nécessitent pas un haut niveau de compétence pour participer, et son flux vidéo ne nécessite pas non plus une console de salon coûteuse et haut de gamme pour fonctionner. (La PlayStation 5 coûte toujours 500 $ trois ans après sa sortie.)

Tout cela semble noble et intéressant (et, bien sûr, potentiellement lucratif), mais Silent Hill : AscensionLe succès de vivra ou mourra sur deux éléments : la qualité du spectacle lui-même et l’expérience de participation réelle. Concernant le premier (et il ne s’agit pas exactement d’une approbation mais plutôt d’une indication d’un niveau de base en matière de normes), Navok affirme que Genvid a abandonné l’IA utilisée pour l’animation et l’écriture dès les premiers stades de la production. Une scène glitcheuse montre un personnage se levant, prenant quelque chose dans un réfrigérateur, s’asseyant et répétant le tout cinq fois cauchemardesque. L’un des collègues de Navok l’a qualifié de « lynchien ». Sa réponse : « Non, c’est vraiment stupide. Ce n’est ni bon ni intéressant. Nous ne pouvons pas l’expédier.

Ce dernier composant, comment vous participez réellement, c’est là que les choses deviennent un peu plus délicates. Vous devez télécharger une application pour votre téléphone ou vous rendre sur le Silent Hill : Ascension site web, où vous pouvez prendre des décisions (à l’aide d’une vidéo contextuelle) avant que le contenu ne soit réellement diffusé dans un livestream quotidien (dans l’application et sur le site). A la fin de chaque semaine, un épisode complet est diffusé présentant l’aboutissement de ces décisions empilées. Il y a quelques défauts dans cette configuration : l’interface de streaming ressemble à Twitch, remplie de chat en direct que vous pouvez spammer avec des autocollants et des messages à votre guise. Ce qui est plus étrange, c’est que les décisions de chacun n’ont pas le même poids. Vous accumulez une influence virtuelle appelée « Influence » soit en résolvant des énigmes quotidiennes, soit en l’achetant, ce qui détermine ensuite votre « influence ». Vous pouvez même rallier d’autres participants autour d’une décision particulière. Il semble que Genvid marie des éléments de médias sociaux légers avec Silent HillLe mélodrame psychosexuel de , qui pourrait pourtant produire sa propre épreuve involontairement tortueuse.

Ou pas, bien sûr. Nous devrons attendre et voir ce que Silent Hill : Ascension tient effectivement ses promesses, mais il y a beaucoup à saluer ici, notamment le risque considérable que Genvid et la franchise L’éditeur Konami s’attaque au format de streaming interactif, encore non éprouvé. Il est difficile d’imaginer une autre entreprise dans le monde conservateur de la gestion de la propriété intellectuelle des grands éditeurs en train d’émettre un chèque de plusieurs dizaines de millions de dollars pour un projet aussi franchement bizarre que celui-ci. Lorsqu’il sera conclu dans six mois, nous pourrons peut-être le considérer comme l’avenir du divertissement, un avenir à la hauteur de la noble caractérisation de Ball d’une « histoire racontée collectivement, vécue collectivement ». Si tel doit être le cas, Genvid devra avoir canalisé son Meier intérieur. Chaque décision, une poignée chaque jour, doit être au minimum « intéressante » – une tâche que l’on imagine plus facile à dire qu’à faire.