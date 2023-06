WTC Final Live: Watchful Kohli et Rahane cherchent à affronter la tempête

Mises à jour en direct de l’Inde contre l’Australie, finale du WTC, jour 5 : Virat Kohli et Ajinkya Rahane ont lancé la procédure pour l’Inde à 164/3 lors de la cinquième journée de la finale du Championnat du monde de test contre l’Australie. L’Inde a besoin de 280 courses pour gagner le dernier jour. D’un autre côté, les quilleurs australiens viseront des guichets rapides afin de prendre le dessus dans le jeu. L’Inde entamera le jour 5 de la finale du championnat du monde de test en cours contre l’Australie à 164/3. Actuellement, Virat Kohli (44*) et Ajinkya Rahane (20*) sont invaincus dans le pli, l’Inde ayant besoin de 280 points pour gagner le dernier jour. Plus tôt le jour 4, l’Australie a déclaré sa deuxième manche à 270 pour 8. L’équipe dirigée par Pat Cummins avait pris une avance de 173 points en première manche. (Carte de bord en direct)

