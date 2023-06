WTA Tour: Venus Williams, 43 ans, remporte sa première victoire depuis janvier au premier tour du Birmingham Classic | Actualités Tennis

Venus Williams a remporté sa première victoire contre une joueuse du top 50 en près de quatre ans après avoir remporté une victoire spectaculaire lors du premier tour de la Rothesay Classic à Birmingham.

La joueuse de 43 ans a bouleversé le numéro 48 mondial Camile Giorgi 7-6 (5) 4-6 7-6 (6) après trois heures et 17 minutes, remportant la victoire lors d’un tie-break du dernier set pour réserver sa place dans le dernier-16.

Williams a été absente pendant six mois avec une blessure aux ischio-jambiers et a perdu contre Céline Naef, 17 ans, lors de son retour à l’action lors de l’Open de Libema la semaine dernière aux Pays-Bas, le n ° 697 mondial étant contraint de prendre un temps mort médical lors du premier set le Lundi.

La septuple championne du Grand Chelem a réclamé un double break précoce dans le premier set et s’est remise du temps mort pour remporter le set dans un tie-break, avant que Giorgi n’ait réclamé son propre double break précoce en route pour prendre le second.

Image:

La victoire de Venus Willliams n’est que sa deuxième depuis sa compétition à Wimbledon en 2021





Giorgia s’est ressaisie de 5-2 dans le troisième pour forcer un tie-break, où Williams – qui a reçu l’essentiel du soutien de la foule – l’a emporté 8-6 pour remporter une deuxième victoire en simple en près de deux ans.

« C’était tactile et aller là-bas, et j’ai senti le soutien », a déclaré Williams après sa victoire. « Je pense que j’ai très bien joué aujourd’hui, et elle a joué de façon incroyable.

« Je suis tellement surpris qu’elle ne soit pas la n°1 mondiale. Il y a eu tellement de moments où je me suis dit : « Ce match est terminé », puis elle a frappé un coup de nulle part.

« Elle m’a poussé à être meilleur que ce que je pensais pouvoir être, et c’est super pour moi. Je n’ai pas joué beaucoup de matchs, et c’est super de m’en sortir. »

Williams affrontera soit la deuxième tête de série Jelena Ostapenko, soit Linda Noskova, 18 ans, au prochain tour, la quintuple vainqueur du simple de Wimbledon cherchant maintenant à remporter des matchs consécutifs pour la première fois depuis sa course au Western & Quarts de finale de l’Open du Sud à Cincinnati.

Svitolina battue au retour sur gazon

Il y avait différentes émotions pour une autre ancienne joueuse du top 10 de retour sur gazon, avec Elina Svitolina battue 6-2 6-0 par la Tchèque de 18 ans Linda Fruhvirtova en moins d’une heure.

Svitolina a fait un brillant retour sur terre battue après la naissance de sa fille Skai en octobre dernier, atteignant les quarts de finale de Roland-Garros, mais n’a pas réussi à trouver ses pieds sur l’herbe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sebastian Korda a produit un incroyable lob tweener pour terminer 6-4 7-5 et battre Dan Evans aux championnats du Queen’s Club



Portant les couleurs de son Ukraine natale, la joueuse de 28 ans a rapidement perdu les quatre premiers matchs et commis beaucoup trop d’erreurs face à un adversaire beaucoup plus stable.

« Linda a très bien joué [on Monday], du début à la fin », a déclaré Svitolina. « Je ne pense pas qu’elle ait fait quelque chose de mal à aucun moment. J’avais du mal au début et évidemment sur l’herbe on n’a pas le temps de s’adapter. Pour moi, cela ne s’est pas produit aujourd’hui, mais j’irai sur le terrain d’entraînement et j’essaierai de faire mieux la prochaine fois. »

La troisième tête de série, Magda Linette, a dû se frayer un chemin jusqu’au deuxième tour, venant d’un set down pour vaincre l’Italienne Jasmine Paolini 3-6 7-5 6-4.

La championne de Nottingham, Katie Boulter, entame sa campagne mardi contre la Chinoise Lin Zhu tandis que Jodie Burrage et Harriet Dart s’affrontent.