WTA Séoul : Diana Shnaider contre Carol Zhao ; aperçu, face-à-face et pronostics

« J’ai essayé de rester cool, mais au fond de moi, je me disais : « Oui ! J’ai réussi » » Diana Shnaider a déclaré qu’elle avait remporté sa première victoire contre une joueuse du top 10 à l’Open du Canada. La joueuse de 20 ans a battu la tête de série Coco Gauff, ce qui était son meilleur résultat en carrière jusqu’à ce stade. Ce fut une année décisive pour Shnaider, car elle est devenue un sujet de discussion dans le circuit du tennis avec des performances pleines de puissance. Avec un œil sur un autre titre en 2024, Shnaider aborde l’Open de Corée en pleine confiance.

Quatrième tête de série du tournoi, Shnaider affrontera la Canadienne Carol Zhao en huitième de finale après avoir obtenu un laissez-passer au premier tour. Elle a eu la tâche facile dans le tournoi et elle compte bien en profiter pleinement.

Diana Shnaider contre Carol Zhao : aperçu

Outre ses exploits sur dur aux États-Unis, couronnés par une apparition en pré-quart de finale à l’US Open, Diana Shnaider a connu une saison 2024 merveilleuse dans son ensemble. Elle a déjà remporté trois titres cette année en Hongrie, à Hambourg et au WTA 125K à Paris. De plus, elle a réalisé un parcours régulier dans d’autres tournois en 2024. Cependant, Shnaider a soif de succès cette année, et quelle meilleure opportunité que le WTA de Séoul, où elle est tête de série n°4.

par Reuters Jeux olympiques de Paris 2024 – Tennis – Simple dames, premier tour – Stade Roland-Garros, Paris, France – 28 juillet 2024. Diana Shnaider de l’AIN célèbre sa victoire au premier tour contre l’Italienne Elisabetta Cocciaretto. REUTERS/Violeta Santos Moura

Carol Zhao, 29 ans, n’a pas encore remporté de titre dans sa carrière, et encore moins cette année. Elle a également joué sur le circuit ITF et sur le circuit WTA cette année, mais elle a eu du mal dans la plupart des tournois. Elle n’a jamais dépassé le stade des quarts de finale dans aucun des tournois disputés cette saison. Contre Shnaider, ce serait une montagne difficile à gravir pour Zhao.

Shnaider contre Zhao : face à face

Diana Shnaider n’en est qu’à ses débuts sur le circuit et Zhao, malgré son inexpérience, a principalement joué sur le circuit ITF. Par conséquent, les deux ne se sont jamais croisées auparavant et le match des huitièmes de finale de la WTA à Séoul sera leur première rencontre. Bien qu’elle soit confrontée à une adversaire inconnue, Shnaider sera la grande favorite pour passer au tour suivant.

Prédiction : Shnaider dominera la procédure contre Zhao

Statistiquement parlant, Zhao n’a aucune chance face à une Diana Shnaider déchaînée. Alors que Shnaider a grimpé à la 16e place du classement WTA, Zhao se situe en dehors du top 200, à la 272e position pour être précis. De plus, le bilan victoires-défaites de Shnaider en 2024 est bien supérieur à celui de son adversaire. La star russe a remporté 45 matchs et en a perdu 17 en 2024, tandis que Zhao a perdu 25 des 41 matchs qu’elle a disputés cette saison.

Un autre point faible du jeu de Zhao est son service faible, un point dont Shnaider cherchera à tirer le meilleur parti. Lors de sa victoire au premier tour contre la Coréenne Back Da-yeon, la Canadienne a commis pas moins de 13 doubles fautes. Shnaider a donc toutes les chances de son côté et devrait remporter le match en trois sets. Leur match est prévu demain sur le Center Court.