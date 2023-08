WTA Montreal Open : Iga Swiatek retient Karolina Muchova pour atteindre les quarts

Iga Swiatek, imperturbable par deux longs retards de pluie, a résisté à Karolina Muchova 6-1, 4-6, 6-4 pour atteindre les quarts de finale de l’Open WTA de Montréal jeudi.

La victoire de Swiatek, lors d’un match revanche de la finale de Roland-Garros qu’elle a remportée il y a deux mois, garantit que la star polonaise restera numéro un mondial pour une 72e semaine consécutive lorsque le classement sortira lundi.

Il a fallu deux heures et 47 minutes sur le court, mais plus de neuf heures du début à la fin de ce que Swiatek a qualifié de journée « extraordinaire ».

Swiatek a rugi dans le premier set malgré le jeu solide de son adversaire tchèque, qui n’a pas réussi à convertir les occasions de break lors des troisième et cinquième jeux.

Swiatek a saisi sa deuxième pause du set dans un sixième match qui a été égalé cinq fois.

Mais comme elle l’a fait à Roland Garros, Muchova a riposté pour remporter le deuxième set uniquement car la pluie a interrompu le match pendant plus de trois heures.

Swiatek avait rompu pour ouvrir le troisième set lorsque la pluie a de nouveau arrêté le jeu. Il faudrait encore quelques heures avant qu’ils ne reprennent et elle a soutenu la pause avec une prise pour une avance de 2-0.

Ce serait tout ce dont Swiatek avait besoin, et elle a remporté la victoire avec un jeu d’amour.

« Vous devez trouver de l’énergie même si nous sommes ici depuis 9 heures du matin », a déclaré Swiatek. « Bien sûr, c’était une journée assez extraordinaire, et je ne pense pas avoir vécu une telle situation dans ma carrière est l’occasion d’apprendre quelque chose de nouveau et de voir de quoi je suis capable (de) – même si nous avons joué ce match, genre, trois fois. »

Swiatek affrontera ensuite la wild card canadienne Leylah Fernandez ou la qualifiée américaine Danielle Collins.

L’Américaine Jessica Pegula, quatrième tête de série, a réservé sa place en quart de finale avec une victoire nette de 6-4 et 6-0 sur Jasmine Paolini avant que la pluie ne tombe.

Pegula a tiré six as et a breaké Paolini cinq fois, n’ayant eu besoin que de 69 minutes pour remporter sa cinquième victoire en autant de rencontres avec l’Italienne.

Pegula, qui a atteint les demi-finales des deux derniers tournois canadiens, affrontera ensuite sa partenaire de double Coco Gauff, qui a battu la nouvelle championne de Wimbledon Marketa Vondrousova 6-3, 6-0 en seulement 62 minutes.

Gauff, qui a remporté son quatrième titre en carrière dimanche à Washington, est classée sixième.

Vondrousova a été classée neuvième tête de série un mois après avoir remporté son premier titre du Grand Chelem.

Parmi les autres vainqueurs de jeudi figuraient la 10e tête de série Daria Kasatkina, qui a battu la Tchèque Marie Bouzkova 6-3, 6-4.

Deux autres matches de troisième tour ont été reportés à vendredi, lorsque la deuxième tête de série Aryna Sabalenka affrontera Liudmila Samsonova et la septième tête de série Petra Kvitova jouera Belinda Bencic.