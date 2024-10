WSU jouera à Colorado State en 2025, le match en Virginie repoussé

L’ÉTAT DE WASHINGTON EN 2025 Le calendrier de football est presque terminé, puisqu’il a été annoncé jeudi que les Cougars se rendraient à Fort Collins et affronteraient Colorado State, le 11e match annoncé de la saison. Wazzu se rendra au CSU le 27 septembre, pour la deuxième fois en trois ans il jouera au Canvas Stadium et pour la troisième fois en quatre ans il rencontrera les Rams. Les Cougars ont ouvert la saison à la CSU la saison dernière et ont remporté une victoire de 50-24.

Cette annonce a également forcé un autre changement d’horaire. Les Cougars devaient initialement jouer à Virginie le 27 septembre, mais ce match a été déplacé au 18 octobre. Cela signifie que pendant des semaines consécutives, les Cougars devront se rendre à Oxford, dans le Mississippi, et à Charlottesville, en Virginie.

Cela garantit presque que la date encore ouverte du 4 octobre sera soit un match à domicile, soit, selon toute vraisemblance, une semaine de congé. Il est difficile de prévoir que les Cougars joueront quatre matchs consécutifs sur la route et s’ils jouent le 4 octobre, ils ouvriraient la saison avec neuf matchs consécutifs avant une semaine de congé.

Avec CSU au programme, Wazzu jouera désormais quatre matchs contre ses futurs ennemis du Pac-12. Les Rams devraient rejoindre la conférence en 2026, tout comme l’État de San Diego et l’État de l’Oregon, tous deux adversaires lors de la saison 2025.

L’État du Colorado a actuellement une fiche de 4-3/2-0, avec un match contre le Nouveau-Mexique samedi à 14 heures.

EN PLUS DE Lors des matchs sur route contre la CSU, Virginia et Ole Miss, les Cougars devraient également jouer au nord du Texas le 13 septembre et à l’État de l’Oregon le 1er novembre, dans le cadre de la série aller-retour avec les Beavers qui a été annoncée. mercredi.

Quant aux matchs à domicile, les Cougars accueilleront l’Idaho le 30 août, l’État de San Diego le 6 septembre, Washington le 20 septembre, Toledo le 25 octobre, Louisiana Tech le 15 novembre et l’État de l’Oregon le 29 novembre.

ALORS QUI D’AUTRE Wazzu pourrait-il ajouter au programme ’25 ? Les Cougars vont probablement tirer pour un autre match à domicile et même s’ils pourraient jouer le 4 octobre, il semble très probable que le 8 ou le 22 novembre soit la date cible pour le 12e match.

Une possibilité intéressante est celle de Vanderbilt. CSU devait affronter Vandy le 27 septembre, mais a changé pour accueillir les Cougars à la place. Le calendrier de la conférence SEC n’a pas encore été annoncé pour 2025, mais il pourrait y avoir un jumelage logique entre les Commodores et les Cougars à l’une de ces dates de novembre. Cependant, cela comporterait probablement un autre match sur la route, car il ne semble pas probable que les Cougars puissent convaincre une équipe de la SEC de se rendre à Pullman en novembre. Un voyage à Nashville plairait cependant certainement aux fans de Cougar.

Temple est une autre équipe avec des ouvertures de calendrier, même si elle devra probablement elle aussi attendre que l’AAC annonce son calendrier de conférence avant de pouvoir signer un accord pour affronter Wazzu. UMass est une équipe qui, en tant qu’indépendant de FBS, a toujours une ouverture le 4 novembre et a la liberté de créer son propre horaire.