WSL: Manchester United sur le point de signer l’attaquant Signe Bruun après avoir terminé le transfert de la défenseuse Diane Caldwell | Nouvelles du centre de transfert

Les mots ne peuvent décrire ce que cela signifie pour moi. Tout ce que j’ai fait dans ma vie était pour ce moment. En tant que fan de United depuis toujours, c’est un rêve de signer pour le club et un grand moment pour moi et ma famille. Je suis tellement reconnaissante d’être ici et je porterai l’insigne avec tant de fierté et de passion. pic.twitter.com/GcbmnKVYQj

– Diane Caldwell (@DianeCaldwell7) 27 janvier 2022