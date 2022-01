WSL: Manchester United signe l’attaquant Signe Bruun après avoir complété Diane Caldwell et Jade Moore | Nouvelles du centre de transfert

Manchester United Women a prêté l’attaquant lyonnais Signe Bruun, après avoir également effectué des mouvements pour Diane Caldwell et Jade Moore le jour de la date limite dans la WSL.

La signature de Bruun est le plus gros contrat de la fenêtre de transfert WSL de janvier après que le joueur de 23 ans a remporté le titre en France au Paris-Saint Germain la saison dernière.

L’international danois, qui a rejoint Lyon l’été dernier, est arrivé au Royaume-Uni jeudi matin après qu’un accord ait été conclu entre les clubs.

Bruun a déclaré sur le site Web du club: « C’est incroyable d’être ici, je suis vraiment heureux de rejoindre Manchester United. C’est un grand club avec une histoire énorme, j’ai suivi le projet féminin pendant un certain temps et j’ai vu la progression de l’équipe , et je pense que cette décision était parfaite pour moi. »

Bruun a actuellement 19 sélections pour le Danemark, marquant 14 buts, et a également été récemment élu joueur danois de l’année.

Le manager Marc Skinner a déclaré: « Nous sommes ravis d’accueillir Signe au club, c’est une joueuse exceptionnelle, et cela montre vraiment l’ambition du club d’obtenir ce transfert. Le talent de Signe parle de lui-même mais sa capacité à trouver les espaces les plus étroits dans la surface et être si meurtrier devant le but est quelque chose que nous sommes vraiment ravis de voir. »

Man Utd complète les signatures de Caldwell et Moore

Pendant ce temps, United a déjà signé le Deadline Day après avoir confirmé l’arrivée de la défenseuse Diane Caldwell sous contrat jusqu’à la fin de la saison.

Les mots ne peuvent décrire ce que cela signifie pour moi. Tout ce que j’ai fait dans ma vie était pour ce moment. En tant que fan de United depuis toujours, c’est un rêve de signer pour le club et un grand moment pour moi et ma famille. Je suis tellement reconnaissante d’être ici et je porterai l’insigne avec tant de fierté et de passion. pic.twitter.com/GcbmnKVYQj – Diane Caldwell (@DianeCaldwell7) 27 janvier 2022

Le défenseur de 33 ans, qui peut également jouer au milieu de terrain, a passé la saison 2021 avec North Carolina Courage aux États-Unis, et a une expérience antérieure en Allemagne, en Islande, en Norvège et à domicile en Irlande.

Mais l’international de la République a déclaré qu’un déménagement à United était celui qu’elle avait toujours souhaité.

« Aujourd’hui est l’un des moments les plus spéciaux de ma vie jusqu’à présent », a déclaré Caldwell.

« En tant que fan de United depuis toujours, c’est un rêve de signer pour le club et c’est un grand moment pour moi et ma famille.

« Je suis tellement reconnaissant d’être ici et je porterai l’insigne avec tant de fierté. »

La défenseuse nord-irlandaise Diane Caldwell est une fan de United depuis toujours



Le patron de United, Marc Skinner, espère que l’expérience de Caldwell pourra compter dans la course au titre de la Super League féminine, son équipe étant à deux points du leader Arsenal ayant joué un match de plus.

« Diane se joint à nous en tant que défenseure internationale expérimentée qui va vraiment ajouter à notre ligne arrière au cours de cette seconde moitié de saison », a déclaré Skinner.

« Elle a beaucoup de sang-froid et de polyvalence, et je ne doute pas qu’elle sera un atout fantastique pour l’équipe pendant son séjour ici. »

Également le jour de la date limite, le club a confirmé la signature de Jade Moore d’Orlando Pride pour un contrat de 18 mois.

🔴 𝗠𝗢𝗢𝗥𝗘 ​​𝗜𝗦 𝗔 𝗥𝗘𝗗 🔴 Tu fais partie de la famille United maintenant, @Jade_Moore20 🤩✍️#MUFemmes – Manchester United Femmes (@ManUtdWomen) 27 janvier 2022

La milieu de terrain de 31 ans rejoint après avoir récemment passé du temps avec Orlando Pride et l’Atlético Madrid, après plusieurs passages dans la WSL tout au long de sa carrière.

Moore compte actuellement 50 sélections internationales, après avoir fait ses débuts dans l’équipe senior d’Angleterre en 2012.

Couverture maternité pour les joueuses après les changements de contrat

La Football Association et l’Association des footballeurs professionnels ont convenu d’une modification des contrats qui garantira aux joueuses du football féminin anglais une couverture de maternité et de maladie de longue durée.

L’accord récemment conclu signifiera une couverture pour les joueuses des 24 clubs de la Super League et du Championnat féminins.

La couverture de maternité était quelque chose auparavant à la discrétion des clubs.

