WSL : Danielle van de Donk quitte Arsenal pour rejoindre Lyon | Actualités footballistiques

Arsenal a annoncé que la milieu de terrain Danielle van de Donk avait quitté le club pour rejoindre Lyon.

L’internationale néerlandaise de 29 ans a signé un contrat de deux ans avec le club français après avoir atteint la fin de son contrat avec Arsenal.

Van de Donk a rejoint l’équipe de Super League féminine depuis Göteborg en novembre 2015 et a disputé 142 matches avec les Gunners, marquant 45 buts.

Elle a aidé Arsenal à remporter le titre WSL en 2019 et la FA Cup en 2016.

Van de Donk a marqué 27 buts en 112 matches pour les Pays-Bas et faisait partie des équipes qui ont remporté l’Euro 2017 à domicile et ont terminé deuxièmes de la Coupe du monde 2019 en France.

Arsenal n’a remporté aucun trophée la saison dernière, mais a battu Manchester United pour la dernière place de la Ligue des champions féminine d’un point.

Ils recherchent également un nouveau manager après le départ de Joe Montemurro pour la Juventus Women et ont également confirmé les sorties de Jill Roord à Wolfsburg et de l’arrière droite Leonie Maier à l’expiration de son contrat.

















