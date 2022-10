WSJ : Cerebral va licencier environ 20 % de son personnel

Entreprise de santé mentale numérique en difficulté Cerebral va licencier environ 20% de son personnel dans le cadre de la restructuration de son entreprise, selon rapport par le journal de Wall Street.

Une note du PDG, le Dr David Mou, qui a été examinée par le WSJ a déclaré que les coupes affecteraient les employés de toute l’entreprise, y compris au siège social et parmi le personnel de soins cliniques et les travailleurs de soutien.

Un porte-parole de Cerebral a déclaré que les licenciements faisaient partie du “programme en cours” de l’entreprise. programme de transformation.” Au cours des derniers mois, Cerebral a fait face à une montagne de presse négative et d’examen minutieux, en particulier sur ses pratiques de prescription de substances contrôlées.

“Ces changements sont spécifiquement axés sur la réalisation d’efficacités opérationnelles tout en donnant la priorité à la qualité et à la sécurité cliniques dans l’ensemble de l’organisation. Ils permettront à l’entreprise de poursuivre un modèle de croissance axé sur le patient qui soutient et responsabilise les cliniciens”, a écrit le porte-parole dans un e-mail à MobiHealthActualités. “Nous apprécions profondément l’engagement de nos employés envers notre mission et notre service à Cerebral. Nous faisons tout notre possible pour soutenir nos collègues touchés alors qu’ils recherchent d’autres opportunités.”

LA GRANDE TENDANCE

Lancé en 2020, Cerebral a annoncé avoir levé un Investissement de 300 millions de dollars il y a moins d’un an. Mais l’entreprise a connu des difficultés jusqu’à présent en 2022.

En avril, un ancien cadre de Cerebral a poursuivi la société, alléguant qu’il avait été licencié après avoir exprimé des inquiétudes concernant des pratiques de prescription contraires à l’éthique et des problèmes de sécurité des patients. Son procès affirmait que la startup poussait des médicaments pour le TDAH afin d’augmenter la rétention des patients. Dans une déclaration à l’époque, la société a déclaré qu’elle pensait que les allégations étaient “sans fondement”.

Peu de temps après que le procès soit devenu public, Cerebral a confirmé avoir reçu une assignation à comparaître devant un grand jury du bureau du procureur américain pour le district oriental de New York pour d’éventuelles violations de la loi sur les substances contrôlées. La société a depuis évincé le cofondateur et ancien PDG Kyle Robertson et a cessé de prescrire la plupart des substances contrôlées.

En juin, le WSJ a rapporté la La Federal Trade Commission enquêtait pour savoir si Cerebral était impliqué dans des pratiques de marketing ou de publicité trompeuses ou déloyales.

Un certain nombre de startups de la santé numérique et des technologies de la santé ont licencié des travailleurs cette année, ce qui marque davantage de coupes pour l’entreprise virtuelle de santé mentale.

Au cours de l’été, Entreprise et technologie de la santé numérique signalé Cerebral éliminait des postes au 1er juillet, tandis que le WSJ a noté qu’il avait réduit ses effectifs et transféré le travail à une société de support client appelée ResolvedCX au cours des derniers mois.