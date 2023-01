WRU face à des allégations de sexisme et de discrimination dans une enquête de la BBC

La Welsh Rugby Union fait face à des allégations de sexisme et de discrimination qui ont laissé la députée et ancienne internationale galloise Tonia Antoniazzi exprimer de «grandes inquiétudes» concernant le jeu féminin dans le pays. Un certain nombre d’anciens employés de WRU ont participé à une enquête de BBC Wales, qui sera examinée lundi soir, accusant leur temps au sein de l’organe directeur.

Charlotte Wathan, directrice générale du rugby féminin jusqu’à sa démission en février dernier, affirme que les commentaires offensants d’un collègue l’ont laissée en larmes et malade, tandis qu’une autre contributrice anonyme dit qu’elle a été laissée envisager le suicide par ses expériences d’intimidation et de sexisme au travail, selon BBC Wales enquête. Des incidents de racisme et d’homophobie sont également allégués.

Le WRU a déclaré qu’une “résolution à l’amiable” avait été conclue avec Wathan “satisfaisant les deux parties” à la suite d’une enquête menée par un cabinet d’avocats externe. Il a déclaré qu’un accord de confidentialité entre les parties empêchait d’autres détails. Il a noté qu’une autre des plaintes avait fait l’objet d’une enquête puis avait été retirée, tandis que les nouvelles informations incluses dans l’émission feraient l’objet d’un “suivi et d’une action”.

Un porte-parole a déclaré: “La Welsh Rugby Union condamne l’utilisation d’un langage raciste, homophobe ou sexiste et déclare dans les termes les plus forts possibles que le racisme, les comportements homophobes, sexistes ou d’intimidation n’ont pas leur place dans le rugby gallois.”

Une déclaration a poursuivi: «Il est d’une importance vitale de noter que nous avons un devoir de diligence en tant qu’employeurs envers les plaignants et les personnes visées par la plainte. Ce devoir de diligence se poursuit et nous sommes profondément préoccupés par l’effet de ce programme sur ces personnes en ce qui concerne le fait que les allégations décrites restent non fondées à la suite d’une enquête judiciaire indépendante approfondie.

Cependant, Antoniazzi, qui a déjà joué pour le Pays de Galles en tant qu’accessoire et représente maintenant la circonscription de Gower et est le ministre fantôme du Labour pour l’Irlande du Nord, reste préoccupé par le témoignage. Elle a comparé les preuves au scandale du racisme qui a frappé le cricket après les allégations d’Azeem Rafiq contre le Yorkshire, et pense qu’un organisme indépendant pourrait être nécessaire pour demander des comptes aux institutions sportives du Pays de Galles.

« C’est au niveau de ce qui s’est passé au cricket. J’ai de très, très grandes inquiétudes quant à l’avenir du rugby féminin au Pays de Galles », a-t-elle déclaré à la BBC. «Il doit y avoir un organe indépendant mis en place pour examiner les plaintes de… toutes les plaintes lorsqu’il y a des problèmes au sein des organes directeurs, des organes directeurs sportifs au Pays de Galles. Il faut qu’il y ait un endroit où aller. »

En réponse à ces commentaires, le WRU a déclaré: “En ce qui concerne les commentaires de la députée Tonia Antoniazzi, le WRU invite le député travailliste de Gower à prendre directement contact sur les questions qu’elle soulève et serait ravi de discuter de ses préoccupations.”