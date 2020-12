VILLANOVA, Pennsylvanie: Collin Gillespie et Jeremiah Robinson-Earl ont chacun marqué 18 points pour le n ° 7 Villanova, et l’entraîneur Jay Wright a remporté son 600e match en carrière lors d’une victoire de 85-66 contre Butler mercredi soir.

Wright (600-268) était déjà l’entraîneur le plus gagnant de Villanovas et il est devenu le 39e de l’histoire de la Division I à atteindre 600 victoires. Wright a 478-183 ans depuis qu’il a été embauché par l’école en 2001 et a fait des Wildcats l’un des programmes d’élite du basketball universitaire. Il a remporté des championnats nationaux en 2016 et 2018.

Wright a remporté le jalon dans un pavillon vide lors du dernier match d’ouverture à domicile pour Villanova depuis le 22 décembre 1992 contre le Vermont. Justin Moore a ajouté 13 points pour les Wildcats (6-1, 2-0 Big East).

Jair Bolden a marqué 18 pour les Bulldogs (1-1, 0-1), qui ont joué leur premier match en 21 jours après la pause du programme en raison de COVID-19[feminine protocoles.

N ° 11 TEXAS 79, ÉTAT SAM HOUSTON 63

AUSTIN, Texas: Courtney Ramey et Greg Brown ont marqué 17 points chacun pour le Texas.

Ramey, un junior, a également obtenu six passes et a égalé son meilleur score en carrière avec cinq trois points. Brown, un étudiant de première année, a attrapé 10 rebonds, effectué deux interceptions et bloqué deux tirs.

Andrew Jones a ajouté 13 points pour le Texas (6-1). Zach Nutall a mené Sam Houston State (3-5) avec 23.

PURDUE 67, N ° 20 ÉTAT DE L’OHIO 60

WEST LAFAYETTE, Ind.: Trevion Williams a marqué 16 points et s’est rapproché d’un triple-double pour Purdue.

Williams a récolté neuf rebonds et huit passes décisives en carrière à son deuxième match en sortant du banc. Eric Hunter Jr. a ajouté les 15 meilleurs points de la saison alors que Matt Painter battait une équipe classée pour la 50e fois en 16 saisons en tant qu’entraîneur des Chaudronniers.

Purdue (5-2, 1-0 Big Ten) a remporté deux victoires consécutives et quatre de ses cinq dernières.

Le juge Sueing a mené les Buckeyes (5-1, 0-1) avec 14 points et Duane Washington Jr.en avait 13.

N ° 21 DUC 75, NOTRE DAME 65

SOUTH BEND, Ind.: L’attaquant de Sophomore Matthew Hurt a marqué 18 points et trois étudiants de première année Duke ont également battu deux chiffres alors que les Blue Devils ouvraient le jeu de la Conférence de la côte atlantique avec une victoire sur Notre-Dame.

DJ Steward avait 16 points à faire avec sept rebonds, tandis que Jeremy Roach en a marqué 14 et Jaemyn Brakefield en a ajouté 10 pour Duke, ce qui menait à partir de la deuxième minute.

Les Blue Devils (3-2, 1-0) risquent de tomber sous 0,500 pour la première fois depuis 1999.

Dane Goodwin a marqué 25 points pour les Fighting Irish (2-3, 0-1), réussissant 10 des 12 tirs du terrain avec quatre 3 points.

