LOS ANGELES: McKinley Wright IV avait 17 points, D’Shawn Schwartz a ajouté 13 points et 10 rebonds, un sommet en carrière, et le Colorado a battu le sud de la Californie 72-62 jeudi soir.

Evan Battey a marqué 11 points et Jeriah Horne 10 pour le Colorado (7-2, 1-1 Pac-12).

Maddox Daniels a frappé un 3 points et, après que Isaiah Mobley de l’USC ait fait un lay-up pour égaler le tout à 12, Schwartz a frappé un autre 3 pour donner au Colorado l’avance pour de bon environ six minutes après le début du match. Les Buffaloes ont marqué 12 des 14 derniers points de la première mi-temps, plafonnés par 3 consécutifs de Wright et Horne pour porter le score à 44-33 à la pause.

Tahj Eaddy a frappé quatre 3 points et a terminé avec 16 points pour les chevaux de Troie (5-2, 0-1). Freshman Evan Mobley avait 12 points, sept rebonds et deux blocs.

Noah Baumann et Eaddy ont chacun fait un 3 avant que Chevez Goodwin ne frappe deux lancers francs dans une course de 8-0 sur une période de 25 secondes qui a ramené l’USC à 57-55 avec neuf minutes à jouer, mais les chevaux de Troie n’ont fait qu’un de leurs 11 prochains field -Tentatives de but alors que le Colorado a utilisé une poussée de 11-3 pour repousser son avance à deux chiffres lorsque Battey a converti un jeu à trois points avec 98 secondes à jouer.

Le Colorado a tiré 53% (16 sur 30) en première mi-temps, dont 7 sur 13 à 3 points. Les Buffs n’ont fait que 9 sur 30 sur le terrain en seconde période, mais 9 sur 9 depuis la ligne des lancers francs. Le Colorado, qui a terminé 14 sur 16 de la bande, est entré dans le match menant le pays au tir au lancer franc à 85,4%,

L’USC est entré dans le match après avoir maintenu ses adversaires à 35,5% au tir cette saison, sixième meilleur du pays, et n’avait pas permis à une équipe de tirer mieux que 37,7% depuis que California Baptist a tiré 45,1% dans le match d’ouverture.