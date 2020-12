ATLANTA: Moses Wright a marqué 24 points, Michael Devoe a récolté 15 points et a égalé sa carrière avec huit passes décisives et Georgia Tech a battu Florida A&M 74-64 vendredi soir.

Bubba Parham a frappé trois 3 points et a terminé avec 13 points et Jose Alvarado a marqué 11 pour Georgia Tech.

Alvarado et Devoe ont chacun frappé un 3 points et Wright a réussi deux dunks dans une course de 14-2 pour ouvrir le match et Georgia Tech (3-3) n’a jamais été à la traîne. Parham et Devoe ont frappé des 3 consécutifs pour ouvrir la deuxième mi-temps et donner aux Yellow Jackets leur plus grande avance du match avec 41-24. La FAMU a réduit son déficit à cinq points à quatre reprises à partir de là, la dernière lorsque Jai Clark a frappé un 3 points avec 3:57 à faire. Khalid Moore a répondu avec un 3 qui a déclenché une poussée de 8-3, couronnée par un dunk de Wright qui a fait 72-62 avec 33 secondes à jouer.

MJ Randolph a mené Florida A&M (1-5) avec 17 points. Jalen Speer a ajouté 12 points et Evins Desir en a marqué 10.

Les Yellow Jackets ont une fiche de 9-0 contre la FAMU. Ils ont remporté les huit matchs précédents par au moins 25 points et par une moyenne de 40,6.

Georgia Tech a dépassé les Rattlers 38-28, dont 12-6 sur la vitre offensive, et a dominé la FAMU 22-6 aux points de la deuxième chance.

___

Pour plus d’informations sur le basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25