Ian Wright dit qu’il est « très déçu » des tentatives du directeur technique d’Arsenal, Edu, de trouver des excuses pour le début de la vie de Willian avec les Gunners.

Edu a plaidé pour que les fans soient un peu plus patients avec l’ancien homme de Chelsea et lui permettent de s’installer au club, bien qu’il ait promis qu’il aurait un impact immédiat lors de sa signature en août.

Les mauvaises performances de Willian ont été l’une des raisons des malheurs d’Arsenal cette saison, le club étant actuellement en 15e position du tableau, et Wright dit qu’Edu ne devrait pas le défendre.

« Puis-je dire quelque chose? Parce qu’il y a quelque chose que j’ai lu avec Edu, avec qui j’étais pendant le match Rapid Vienna. Nous avons eu une conversation et il est très énergique », a déclaré Wright sur le podcast de Wrighty’s House.

«Mais j’ai été très déçu par quelque chose que j’ai lu avec Edu parlant de Willian qui avait besoin de temps. Je ne peux pas avoir ça – et je le lui dirais si je le voyais – parce que nous ne voulons pas vendre ça.

«Nous avons amené Willian pour qu’il se lance dans la course et quand il est entré, j’ai lu ce que vous [Edu] a dit à propos d’un joueur dont nous avons besoin d’un impact immédiat.

« Nous l’avons signé pendant trois ans, ce qui était très douteux pour beaucoup de gens. Je me suis dit » d’accord, Willian est assez bon, un vainqueur en série, et vous regardez l’expérience qu’il apporte « .

«Pour entendre, ‘nous devons lui donner plus de temps’… J’avais besoin de quelque chose à presser parce que ce n’est pas pour ça qu’il l’a acheté.