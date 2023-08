Wright espère que Postecoglou apportera aux Spurs « le succès dont ils ont désespérément besoin »

SYDNEY – La légende d’Arsenal, Ian Wright, espère que le nouveau manager de Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, apportera aux rivaux interurbains des Gunners « le succès dont ils ont désespérément besoin ».

Postecoglou, 57 ans, est devenu le premier Australien à être nommé entraîneur-chef de la Premier League lorsqu’il a été annoncé comme patron des Spurs après avoir quitté les géants écossais du Celtic à la fin de la saison dernière.

« Ange a fait de manière fantastique au Celtic », a déclaré Wright à ESPN. « Il semble être quelqu’un qui est un personnage très cool et vraiment calme. Je pense que c’est un travail fantastique pour lui d’obtenir le poste de Tottenham.

« Ce que vous espérez qu’il puisse faire, c’est avoir l’opportunité et la chance d’amener les joueurs qu’il veut faire, obtenir sa philosophie d’entraînement, comment il veut le faire, à travers les joueurs, et, espérons-le, les amener au succès qui dont ils ont désespérément besoin. »

Que Postecoglou puisse ou non compter sur la présence de Harry Kane pour la saison de Premier League, qui débute ce week-end lorsque les Spurs font le court voyage pour affronter Brentford, devient de plus en plus incertain.

Les Spurs étaient sans Kane pour leur défaite amicale 4-2 contre Barcelone mardi, et des rapports suggèrent que Postecoglou se résigne à perdre l’attaquant contre le Bayern Munich après que les Bavarois aient fait une quatrième offre, cette fois de 110 millions d’euros, pour le capitaine anglais.

« Vous espérez qu’ils commencent bien », a déclaré Wright. « Nous ne savons pas ce qui va se passer avec Harry Kane – s’il va être là pour lui – mais je suis sûr que [Postecoglou] a des dispositions dans sa tête sur la façon dont il va devoir gérer cela.

« Vous espérez qu’Ange puisse bien commencer parce que pour tous les entraîneurs, entrer en Premier League, que vous veniez d’Australie, d’où que vous veniez, quand vous y allez pour la première fois, vous allez être testé parce que vous vous heurtez à la crème de la crème en matière d’entraîneurs. »

Wright a sillonné l’Australie ces dernières semaines pour soutenir la Coupe du monde féminine, regardant la France passer devant le Maroc et se qualifier pour les quarts de finale du tournoi mardi soir aux côtés de l’ancien patron d’Arsenal et actuel chef du développement mondial du football pour la FIFA, Arsène Wenger.

Regarder cette performance française avec le patron @FIFAWWC 🇫🇷🇲🇦🤌🏾 pic.twitter.com/mCgfyP3UQY – Ian Wright (@IanWright0) 8 août 2023

Ayant déjà utilisé sa plate-forme pour demander que l’Euro féminin laisse un héritage durable et permette à toutes les filles d’Angleterre de jouer au football, la femme de 59 ans a déclaré à ESPN que ce même type d’objectif devrait être au premier plan des efforts d’héritage pour le Coupe du monde.

Des sports rivaux tels que les règles australiennes existeront toujours, a reconnu Wright, mais il a précisé que toute fille, tout enfant, qui choisissait de jouer au football devrait avoir la capacité de le faire.

« C’est la progression naturelle », a-t-il déclaré. « Les filles et les garçons, ils veulent jouer au football.

« Aussie Rules existe depuis tant d’années, il sera toujours là. Rien ne changera cela. Mais il ne devrait pas y avoir de blocage en ce qui concerne les enfants qui voient des gens comme [Matildas captain] Sam Kerr, les filles qui voient des gens comme Sam Kerr et qui sont inspirées à vouloir jouer au football — alors c’est aux autorités de leur donner l’opportunité de le faire.

« Je ne pense pas que cela devrait être l’un ou l’autre. Les enfants ont un choix à faire. Comme Sam Kerr, quand elle avait 12 ans, elle ne pouvait pas continuer à jouer aux règles australiennes, elle est allée au football et c’est le gain du football. Je pense que c’est assez injuste.

« C’est comme ça, vous connaissez la progression du jeu. Avec une Coupe du monde dans votre pays, ça va inspirer les filles et les garçons à vouloir jouer. »