Ian Wright a critiqué Jose Mourinho pour son comportement « dégradant » alors qu’il était manager de Manchester United.

Wright faisait référence au traitement par Mourinho de Luke Shaw, qui faisait régulièrement l’objet de critiques de la part du manager tandis que le défenseur luttait contre les blessures et la mauvaise forme.

Shaw a été réapparu sous la direction de l’actuel patron Ole Gunnar Solskjaer cette saison et est largement salué comme le meilleur arrière gauche d’Angleterre après une série d’expositions impressionnantes.

Le joueur de 25 ans s’est reposé sur le banc pour la victoire de mardi en FA Cup contre West Ham, mais a remplacé Alex Telles tardivement avec le match nul en prolongation.

Et parlant avant le match, Wright a salué Shaw pour avoir changé sa forme.

« Luke Shaw quand il est venu à United de Southampton était un joueur fantastique, mais il est tombé un peu », a déclaré la légende d’Arsenal.

« Il a eu des blessures et a perdu sa forme, mais il a renversé la vapeur. Il est plus en forme, plus fort et montre de quoi il est capable.

« Certains des traitements qu’il a reçus de Jose Mourinho étaient dégradants – je n’aimais pas le voir. »