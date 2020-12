Ian Wright a demandé pourquoi Mikel Arteta garde foi dans les mêmes joueurs d’Arsenal malgré les difficultés du club cette saison.

Les Gunners passent le jour de Noël à la 15e place du classement de la Premier League, et ils doivent affronter Chelsea contre Chelsea.

Arteta subit la pire forme de manager de l’illustre histoire du club, mais Wright dit que l’Espagnol ne se rend pas la vie plus facile avant une période difficile de matches.

Après Chelsea, les Gunners font face à des matchs difficiles à Brighton et à West Brom, ce qui pourrait les voir s’éloigner de la zone de danger ou s’y mêler davantage.

Wright souhaite qu’Arteta change son approche pour les matchs à venir, en commençant par éliminer certains grands noms.

« Je dois dire que, de mon point de vue, avec le manager et les joueurs qu’il choisit maintenant, je pense que des gens comme Emile Smith Rowe et Joe Willock et ces gars-là, j’aimerais qu’ils aient une chance », a-t-il déclaré. sur The Kelly and Wrighty Show d’Optus Sport.

« C’est simplement parce que tu regardes les Willians, ça n’arrive pas et il ne joue pas bien. Pourquoi joues-tu des gens comme Kolasinac? Pourquoi joues-tu quelqu’un comme Mustafi?

« Je préfère voir [William] Saliba qui joue dans les moins de 23 ans, je préfère voir Smith Rowe et je préfère voir quelque chose de différent.