Wright and Wright dévoile la transformation du siège de la British Academy

Le studio londonien Wright and Wright a rénové le siège londonien de la British Academy, créant des espaces à double hauteur à l’étage inférieur qui visent à refléter la grandeur des pièces au-dessus.

Situé à 10-11, terrasse de la maison Carlton dans le centre de Londres, Wright et Wright destiné à célébrer l’histoire du bâtiment tout en le rendant mieux adapté aux événements, aux conférences publiques et aux expositions.

Le bâtiment classé Grade I a été conçu à l’origine par l’architecte britannique John Nash en 1831. Il a été le siège de la Académie britanniqueune académie nationale des sciences humaines et sociales, depuis 1998.

Dans le cadre de sa rénovation, Wright et Wright ont supprimé les mezzanines et les voûtes du niveau inférieur, qui n’avaient pas autant de contraintes patrimoniales que les niveaux supérieurs plus grandioses.

Le studio a également creusé jusqu’à deux mètres de profondeur dans le sol pour ouvrir davantage le niveau inférieur, formant trois pièces à double hauteur qui imitent la hauteur des pièces du dessus.

« Conformément à ses objectifs stratégiques d’ouvrir et d’atteindre des publics au-delà de la communauté scientifique et universitaire, nous avons abordé les étages inférieurs et les espaces d’arrivée du siège de l’organisation pour lui permettre de devenir une destination plus accessible, accueillante et agile pour les événements et l’engagement du public », a déclaré Wright et son partenaire Stephen Smith à Dezeen.

« Le bâtiment est un bâtiment historique classé Grade I surplombant The Mall dans le centre de Londres, nous avons donc dû travailler avec ses espaces patrimoniaux extraordinaires d’une manière qui permet à la British Academy de remplir son rôle contemporain en tant qu’organisation tournée vers l’avenir », a poursuivi Smith.

« En supprimant les mezzanines, de petits espaces de bureaux exigus de 2,4 mètres de haut ont été transformés en espaces à double hauteur de 5,5 mètres. »

Les puits de lumière existants contribuent à apporter de la lumière naturelle à l’intérieur et un double vitrage a été ajouté aux fenêtres pour améliorer les performances thermiques.

« Étant donné que les nouveaux espaces sont en grande partie hors de vue depuis le niveau de la rue, nous avons pu introduire du double vitrage – la première fois que cela a été réalisé dans le Crown Estate dans un cadre classé Grade I », a déclaré Smith.

Wright et Wright ont voulu distinguer les espaces du niveau inférieur des pièces historiques en leur donnant une apparence plus contemporaine.

Les espaces événementiels ont été décorés avec des murs aux couleurs neutres et un parquet en chêne aux tons chauds, tandis que les zones de circulation présentent des murs aux tons rouges.

Au rez-de-chaussée, l’atelier a réaménagé l’espace d’accueil pour le rendre plus accessible et a créé deux salles pour que les boursiers de l’académie puissent étudier et se rencontrer.

« Les espaces du rez-de-chaussée s’intègrent parfaitement au cadre de classe I du bâtiment en termes de forme matérielle et de détails », a déclaré Smith.

« Les nouveaux espaces au rez-de-chaussée offrent un contrepoint : ils sont plus minimalistes et contemporains dans leurs détails, mais s’inspirent de l’échelle et des proportions du bâtiment existant. »

« Certains détails tels que la rampe d’escalier, les touches de couleur et les espaces encastrés personnalisés pour l’importante collection d’art de l’académie s’inspirent des espaces patrimoniaux situés au-dessus », a-t-il expliqué.

L’académie a continué à fonctionner pendant que Wright et Wright effectuaient la rénovation, ce qui nécessitait une planification minutieuse, a déclaré Smith.

« Les travaux sur le bâtiment existant impliquaient une démolition importante dans de petits espaces confinés et l’installation de nouvelles charpentes métalliques pour former les nouveaux espaces de grande portée », a-t-il expliqué.

« Une approche soigneusement élaborée et stratégique a permis de garantir la stabilité du bâtiment et des étages d’exploitation situés au-dessus. »

Wright et Wright ont réalisé un certain nombre de rénovations sur des bâtiments historiques, notamment le réaménagement du St John’s College de l’Université d’Oxford et la rénovation et l’extension du Museum of the Home de Londres.

La photographie est de Hufton et Crow.