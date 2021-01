Ian Wright « adorerait » que Paul Pogba joue pour Arsenal alors qu’il continue d’être lié à une sortie de Manchester United.

Le Français a été dans et hors des Red Devils à partir du XI ces derniers mois.

Ole Gunnar Solskjaer l’a cependant choisi pour les matchs contre les Wolves et Aston Villa récemment.

C’est dans le jeu du jour de l’An que Pogba a attiré l’attention en soulignant sa qualité.

La spéculation continue de le lier à de nouveaux pâturages après que son agent Mino Raiola ait conseillé à United de vendre le joueur.

Mirror Sport comprend que le club sanctionnera la sortie de Pogba cet été après avoir accepté de ne pas signer un nouvel accord.

Et Wright admet qu’il aimerait un joueur de son acabit dans le nord de Londres alors qu’il parlait lyrique de sa performance contre Villa.

« Oui [Pogba is back to his best] il l’est et vous savez, avec tout ce qui s’est passé avec lui, il réussit bien sur le terrain », a-t-il déclaré.