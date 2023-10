Wrexham Women intéressées à jouer contre des équipes de la NWSL

Le Wrexham AFC Women serait intéressé à affronter des équipes de la NWSL lors de matchs amicaux aux États-Unis si l’opportunité se présente à l’avenir, a déclaré un dirigeant du club à World Soccer Talk.

« Nous serions absolument ravis de pouvoir faire quelque chose comme ça », a déclaré Gemma Owen, responsable des opérations de football féminin au Wrexham AFC. « Pas seulement pour que les joueuses elles-mêmes puissent découvrir l’incroyable atmosphère du football féminin aux États-Unis. C’est un sport massif en Amérique. Que nos filles puissent vivre cela directement serait vraiment incroyable pour elles.

Jouer outre-Atlantique

Au moment de mettre sous presse, c’est une hypothèse. Aucune discussion n’a lieu actuellement. Cependant, Owen a déclaré que ce serait un honneur pour Wrexham de jouer aux États-Unis.

Après tout, Wrexham gagne en popularité et en succès depuis plusieurs saisons maintenant. Toutefois, cela n’est pas exclusif à l’équipe masculine. Dans le cadre de la prise de fonction de Rob McElhenney et Ryan Reynolds au sein du club, le développement et la progression de l’équipe féminine du club sont un facteur majeur. Les Wrexham AFC Women ont bénéficié de promotion et de popularité. Concourant désormais dans la première division galloise du football féminin, Wrexham dispose de grandes possibilités.

Owen a parlé à World Soccer Talk avant l’épisode six de la saison deux de « Bienvenue à Wrexham », intitulé Balleurs, qui se concentre sur l’équipe féminine. Owen a déclaré que la montée en puissance de l’équipe féminine au cours des trois dernières années a été remarquable à voir. Pourtant, le club ne fait que commencer à planifier son avenir.

Wrexham Femmes en Ligue des Champions

Owen a d’autres aspirations pour l’équipe féminine du Wrexham AFC, notamment l’objectif d’atteindre la Ligue des champions féminine de l’UEFA.

« C’est quelque chose qui est absolument dans nos pensées et ce depuis que nous avons commencé à élaborer un plan de développement pour le club », a déclaré Owen. « C’est une de nos ambitions, un de nos objectifs. Nous voulons représenter le Pays de Galles en Ligue des champions, ce serait quelque chose d’absolument incroyable.

La division galloise de football féminin, l’Adran Premier, obtient une place dans les tours de qualification de la Ligue des champions féminine. Seules trois équipes ont remporté la division et disputé les premiers tours de la Ligue des champions féminine. Il s’agit de Swansea, Cardiff City et Cardiff Met. Owen souhaite que les Wrexham Women aillent encore plus loin. Elle souhaite que Wrexham soit le premier club féminin gallois à accéder à la phase de groupes.

« C’est quelque chose qui n’est pas encore vraiment arrivé. De très bonnes équipes ont représenté le Pays de Galles ces dernières années, notamment Cardiff et Swansea. Nous voulons être cette équipe qui entre en Ligue des champions et qui sort du premier groupe de matches. Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas le faire.

S’il devait disputer la phase de groupes de la Ligue des champions féminine, Wrexham affronterait Lyon, Barcelone, Wolfsburg, Arsenal et Chelsea, le . Ces clubs ont tous joué aux États-Unis dans le cadre de matchs amicaux, un peu comme le font régulièrement les équipes masculines.

Owen a ajouté que des gens viennent du monde entier pour regarder l’équipe masculine. À de nombreuses reprises, ces personnes restaient une journée supplémentaire pour regarder jouer l’équipe féminine un dimanche.

Owen considère que la participation des Wrexham Women à l’UEFA Women’s Champions League est une réalité légitime pour le club. Ce sera peut-être l’année prochaine ou dans les saisons à venir, mais elle souhaite que cela se produise.

PHOTO : FX