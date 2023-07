Wrexham vs Chelsea et Man United seront diffusés sur les réseaux ESPN

Ryan Reynolds et le Wrexham AFC de Rob McElhenney reviennent sur les ondes ESPN, ont déclaré des sources à World Soccer Talk. Les Red Dragons se rendent aux États-Unis pour jouer quatre matchs amicaux cet été, et deux des matchs sont en direct sur les réseaux ESPN.

Les billets pour ces deux matchs télévisés, contre Chelsea (sold out; Chapel Hill) et l’équipe de l’académie de Manchester United (billets disponibles; San Diego), sont des propriétés en vogue. Donc, pour tous ceux qui n’ont pas pu obtenir de billet, regarder les matchs en direct sur les réseaux ESPN est la meilleure chose à faire.

En plus de jouer contre Chelsea et Manchester United, Wrexham joue contre LA Galaxy II et Philadelphia Union II. Ces deux matchs sont disponibles sur MLS Season Pass.

Matchs de Wrexham contre Chelsea et Man United

Voici le calendrier des matchs de Wrexham qui doivent être diffusés :

mercredi 19 juillet

Wrexham contre Chelsea, 19 h 30 HE, ESPN2, ESPN +, ESPN Deportes et Fubo

samedi 22 juillet

LA Galaxy II vs Wrexham, 22 h 30 HE, site Web MLS Next Pro et MLS Season Pass

mardi 25 juillet

Académie Wrexham vs Man Utd, 22 h 30 HE, ESPN2, ESPN Deportes et Fubo

vendredi 28 juillet

Philadelphia Union II vs Wrexham, 19 h 30 HE, site Web MLS Next Pro et MLS Season Pass

Wrexham s’entraîne déjà pour les matchs américains

Désormais promu en Ligue 2, l’équipe du manager de Wrexham, Phil Parkinson, a de grands projets pour les matches amicaux américains de cet été. Tout d’abord, le gaffer demande à Wrexham de jouer des matches amicaux à huis clos au Royaume-Uni.

« Le profil de ces jeux est évidemment à un niveau différent en termes de fréquentation anticipée et aussi d’expérience d’être en Amérique où le club, à travers le documentaire, a été bien accueilli, et nous cherchons à aller plus loin avec nos performances lors de nos voyages », a déclaré Parkinson.

« Évidemment, c’est une pré-saison différente en raison de la longueur de l’échappée et des matchs que nous avons là-bas, nous avons donc légèrement adapté notre programme de pré-saison pour y arriver.

« Les raisons en sont simplement que nous voulons contrôler les minutes de chaque joueur afin de nous assurer que nous allons en Amérique dans la meilleure forme possible. »

Photo : IMAGO / PA Images