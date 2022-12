Wrexham vise à être l’équipe de football américaine, déclare McElhenney

Le copropriétaire de Wrexham AFC, Rob McElhenney, a récemment diffusé un podcast pour parler de tout ce qui concerne le football. Matthew Belloni, animateur d’un podcast populaire intitulé The Town avec Matthew Belloni, s’est entretenu avec l’acteur pendant environ 30 minutes.

Parmi les sujets dont ils ont discuté, McElhenney a affirmé qu’il voulait que le club gallois devienne “l’équipe de l’Amérique”.

“L’une de mes intentions est de faire de Wrexham ‘l’équipe de l’Amérique.’ Je ne sais pas pourquoi nous n’avons pas pu faire ça », a déclaré l’acteur et copropriétaire du club. “Je sais qu’il y a un soutien massif pour beaucoup de clubs de Premier League ici aux États-Unis, mais beaucoup de gens ont de toute façon des équipes secondaires. Pourquoi ne pas faire partie de l’équipe de Wrexham America ?

McElhenney a déclaré que cela pourrait être possible en raison d’un lien avec la ville actuelle. “Je pense que beaucoup d’Américains peuvent s’identifier aux habitants de Wrexham”, a-t-il poursuivi. « C’est une ville ouvrière qui a connu des jours meilleurs. Et ils aiment ce qu’ils aiment.

L’acteur veut plus que Wrexham dans l’équipe américaine

En outre, les deux ont discuté des raisons pour lesquelles le sport n’était pas aussi populaire ici aux États-Unis. Les deux ont convenu que les Américains apprennent à aimer le soulagement de la tension tout au long des matchs. Les pauses publicitaires remplissent d’autres sports ici. L’acteur a répondu à la question de savoir comment le rendre plus populaire à la télévision américaine.

“Eh bien numéro un: nous devons juste être meilleurs”, a proclamé McElhenney. «Je veux dire, imaginez Tyreek Hill jouer ailier. Imaginez Lebron James dans les buts. Personne ne pourrait arrêter les États-Unis si nous placions nos meilleurs athlètes dans ces programmes. Et peut-être que cela arrivera de plus en plus.

“Je veux dire, je me demande ce qui va arriver aux prochaines générations de football américain alors que de plus en plus de données sortent sur les commotions cérébrales et les blessures à la tête”, a poursuivi l’acteur. Et combien de parents seront moins enclins à mettre leurs enfants dans ce sport particulier.

Duo a été frappé fort depuis qu’il a acheté le club

McElhenney et son collègue acteur Ryan Reynolds ont finalisé l’achat de Wrexham en février 2021. Lors de leur première saison, le club a terminé deuxième du classement mais a finalement perdu une demi-finale des séries éliminatoires avec Grimsby Town. Le club gallois occupe actuellement la deuxième place du classement.

PHOTO : IMAGO / PA Images