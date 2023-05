Wrexham vaut désormais 300% de plus que lorsque Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont acheté le club

Wrexham a récemment été couronné champion de la Ligue nationale et des recherches menées par la banque d’investissement Saxo (s’ouvre dans un nouvel onglet) a révélé que l’achat initial de 2 millions de livres sterling de l’équipe galloise par Ryan Reynolds et Rob McElhenney a triplé de valeur après avoir atteint la Ligue 2.

Les acteurs hollywoodiens ont acheté Wrexham en novembre 2020 et ont depuis rehaussé le profil du club grâce à des accords de parrainage avec TikTok, Expedia, Aviation American Gin, Vistaprint et le sien. Disney+ docu-séries, appelées Bienvenue à Wrexham.

C’est ici que le responsable du marketing de Saxo Bank, Anaam Raza, met en évidence le véritable succès monétaire des copropriétaires.

« Après avoir fait ses débuts sur FX aux États-Unis en août 2022, Bienvenue à Wrexham a reçu un score d’audience de 97% et a été immédiatement signé pour une deuxième saison », a déclaré Raza. « Le club aurait gagné environ 321 000 £ par heure de contenu pour la série en huit parties, ce qui équivaut à environ 2,57 millions de £.

« Suite à la promotion, les comptes de médias sociaux de Wrexham ont été suralimentés. Depuis le rachat, leur suivi sur Twitter a augmenté de 1 040 %, leur suivi sur Instagram a augmenté de 3 111 % et ils sont passés de aucun abonné sur TikTok à 1,2 million.

« Le nombre de fans qui achètent des abonnements a presque triplé. Cependant, la portée mondiale du club est peut-être le succès le plus impressionnant; ESPN a révélé que les chiffres d’audience du deuxième tour de la FA Cup avaient augmenté de 858 % en conséquence directe de la présentation de Wrexham, ce qui signifie qu’environ 100 millions de foyers auront regardé les Red Dragons cette saison. »

Saxo Bank pense également que Reynolds et McElhenney pourraient autoriser une vente de Wrexham d’une valeur de plus de 8 millions de livres sterling – une augmentation de 300% de leur investissement initial en fonction de la trajectoire et de la notoriété mondiale du club.

Gagnant environ 1 million de livres sterling de prix rien qu’en remportant la Ligue nationale, Wrexham a depuis annoncé des rencontres de pré-saison aux États-Unis contre Los Angeles Galaxy, Chelsea et Manchester United.

La tribune principale de l’hippodrome – The Kop – devrait également être agrandie dans les années à venir. Bien qu’il coûtera plus de 80 millions de livres sterling, 50% du projet sera financé par des fonds publics et le nouveau stand d’une capacité de 5 500 offrira des sources de revenus encore plus importantes dont Wrexham pourra profiter.

Raza a poursuivi : « Si nous parlions de l’évaluation d’une « entreprise normale », vous feriez une analyse des flux de trésorerie actualisés, où vous estimez les flux de trésorerie futurs et actualisez le coût du capital.

« Mais la plupart des clubs de football ne sont pas gérés comme des entreprises normales – leurs revenus sont incohérents et ils font des pertes. Cela ne reflète pas la qualité intrinsèque des clubs en tant qu’actifs communautaires et les revenus commerciaux croissants du Wrexham AFC signifient que le club est encore loin du plafond de son potentiel.