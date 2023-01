Wrexham v Sheffield United: quatrième tour de la FA Cup – en direct

il y a 4 mois 12h26 HNE 45+6 min McAtee joue une passe lâche au milieu de terrain qui est interceptée par Palmer. Il est taclé par Basham, mais le ballon frappe directement dans les pieds de Mullin. Il essaie de faire tomber le ballon devant Egan, qui le fait tomber avec une côtelette aux chevilles au bord de la zone. Egan obtient une réservation et était à deux doigts de concéder un penalty.



il y a 7 mois 12h23 HNE 45+4 min Un mouvement de passe à une touche des visiteurs se termine par Ben Osborn remportant un corner avec un centre dévié. McBurnie revient sur le but mais Basham ne peut que hocher la tête dans les gants de Howard. Le gardien de Wrexham met instantanément Mullin derrière avec une grosse bosse vers l’avant. Il frappe un tir cadré sous un angle serré, mais Davies le repousse.

il y a 10 mois 12h20 HNE 45+1 min Wrexham remporte un coup franc dégagé sur la gauche et la remise d’O’Connor est dégagée jusqu’à Elliot Lee à l’orée de la surface. Il décoche un tir au but mais, encore une fois, il est bloqué et ricoche au loin.



il y a 12 mois 12h18 HNE 45 minutes Jones fait irruption dans la surface et a une fissure au but, mais c’est bloqué. Sheffield United rugit en avant et Oliver Norwood joue un bon ballon jusqu’à Jebbison, mais Howard se précipite hors de sa ligne et remporte le ballon avant de le ramener vers le haut.



il y a 14 mois 12.16 HNE 43 minutes Sheffield United remporte un autre corner et Doyle intervient. Il essaie de retrouver McBurnie – cette fois au deuxième poteau – mais sa prestation est trop cuite et sort pour un coup de pied de but.



il y a 17 mois 12.14 HNE 41 minutes Ollie Palmer coupe le flanc gauche et décoche un tir, mais il est bloqué. Il sprinte après le rebond et le récupère, gagnant un rugissement d’appréciation dans les tribunes.



il y a 21 mois 12.10 HNE 37 minutes Wrexham a un sort de pression qui se termine avec Mullin enroulant un tir cadré juste à l’extérieur de la zone, mais c’est beaucoup trop près de Davies et il sauve facilement.



il y a 23 mois 12.07 HNE 33 minutes Bogle est de retour avec quelques bouchons dans le nez. Il est immédiatement appelé à défendre deux longs lancers de Ben Tozer, qui sont tous deux réussis.



il y a 25 mois 12.05 HNE 32 minutes Mullin tombe profondément et se retrouve dans une poche d’espace à 30 mètres. Il vise le spectaculaire, mais son tir siffle au-dessus de la barre.



il y a 27 min 12.03 HNE 30 minutes Jayden Bogle a pris un coup au nez et est à terre. Il y a une pause dans le jeu pendant qu’il reçoit un traitement.



il y a 29 min 12.01 HNE 26 minutes Jebbison joue avec O’Connor avant de remettre le ballon à Doyle. Il essaie d’en mettre un par-dessus, mais les défenseurs de Wrexham dégagent leurs lignes.



il y a 34 mois 11h56 HNE 23 minutes Doyle déclenche un tir à distance, forçant Howard à effectuer une sauvegarde acrobatique qui attire un faible grondement d’appréciation de la part des fans locaux.

il y a 37 min 11h53 HNE 21 minutes McBurnie nourrit Daniel Jebbison à sa droite et son rythme le prend derrière. Il obtient un tir cadré sous un angle qui se rétrécit, mais Mark Howard, le gardien de but de Wrexham, effectue l’arrêt.



il y a 38 mois 11h52 HNE 19 minutes Wrexham contre-attaque par Mullin, qui passe le ballon à Forde. Il obtient un centre dangereux au poteau arrière, mais John Egan le retourne et Sheffield United défend bien le corner qui en résulte.



il y a 39 min 11h51 HNE 18 minutes McBurnie slalom vers l’avant, évitant quelques défis, avant de se faufiler à travers James McAtee à sa gauche. La frappe du jeune est déviée au prix d’un corner qui est dégagé.



il y a 43 mois 11h47 HNE 14 minutes Mullin réussit bien à dépasser Chris Basham à droite, mais son centre est dégagé avant de trouver un coéquipier.



il y a 44 mois 11h46 HNE 12 minutes Wrexham remporte un corner et Mullin défie Davies dans les airs, conduisant à une brève ruée. Thomas O’Connor tourne le talon et obtient un tir, mais il passe au-dessus de la barre transversale.



il y a 45 mois 11h45 HNE 11 minutes Anthony Forde lance une longue balle sur le flanc droit et Paul Mullin, la principale menace de but de Wrexham, arrive au bout. Il veut un penalty après s’être emmêlé avec Adam Davies, le gardien de Sheffield United, mais il n’y a rien à faire. Alors que Mullin s’est emparé du ballon en premier, Davies s’est retiré du contact juste à temps. La foule locale hurle sa désapprobation.



il y a 48 mois 11h42 HNE 9 minutes Hayden redescend et son après-midi est terminé. James Jones échange.



il y a 49 min 11h41 HNE 6 minutes Aaron Hayden, un autre des défenseurs centraux de Wrexham, s’effondre sur le gazon en serrant sa jambe. Parkinson, naturellement, semble consterné sur la touche. Après avoir reçu un traitement, il semble que Hayden essaiera de continuer. Combien de temps il dure, nous verrons.

il y a 53 mois 11h37 HNE 4 minutes Autre mauvaise nouvelle pour Wrexham, Jordan Tunnicliffe a été expulsé sur blessure. Max Cleworth arrive à sa place.



il y a 1h 11h35 HNE BUT! Wrexham 0-1 Sheffield United (McBurnie 2) Eh bien, ce n’était pas très magique du Cup-y. Sheffield United remporte un corner dès la première minute et la livraison de Tommy Doyle trouve Oli McBurnie, qui hoche la tête au premier poteau. Oliver McBurnie de Sheffield United marque le premier but de son équipe. Photographie : Paul Greenwood/REX/Shutterstock McBurnie célèbre après avoir marqué le premier but. Photographie : Alex Livesey/Danehouse/Getty Images

il y a 1h 11h31 HNE Démarrer! Nous sommes en route vers un Cae Ras rebondissant. Postez quelque chose comme : « Les propriétaires de Wrexham sont peut-être originaires d’Hollywood, mais les performances de leur équipe seront-elles convenables au box-office ?



il y a 1h 11h25 HNE Nouvelles de l’équipe de Sheffield United Composition de départ (3-5-2) : Davies; Ahmedhodzic, Egan, Basham ; Bogle, McAtee, Norwood, Doyle, Osborn ; Jebbison, McBurnie. Cinq changements pour United. 👊 Adam Davies démarre dans le but, tandis qu’Oli McBurnie s’associe à Daniel Jebbison en attaque. Chris Basham, Ben Osborn et James McAtee sont également tous rappelés.@EmiratesFACup || #SUFC 🔴 pic.twitter.com/KWR5ROAgOp – Sheffield United (@SheffieldUnited) 29 janvier 2023

il y a 1h 11h24 HNE Nouvelles de l’équipe de Wrexham Composition de départ (5-3-2) : Howard; Forde, Hayden, Tozer, Tunnicliffe, McFadzean ; Lee, Young, O’Connor; Mullin, Palmer. NOUVELLES DE L’ÉQUIPE | Wrexham contre Sheffield United 🔴 Notre onze de départ reste inchangé depuis notre dernière victoire contre Gateshead. 🔴⚪ #WxmAFC pic.twitter.com/N07nC3BlAp — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) 29 janvier 2023

