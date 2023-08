Wrexham signe le milieu de terrain irlandais James McClean de Wigan

Wrexham a fait un autre grand pas avant son retour dans la Ligue anglaise de football, en signant l’international vétéran de la République d’Irlande James McClean de Wigan Athletic.

Après la relégation de Wigan du championnat EFL de deuxième niveau la saison dernière, McClean, 34 ans, a choisi d’abandonner une autre division pour rejoindre la campagne de Wrexham en Ligue 2.

La décision de vendredi représente une nouvelle déclaration d’intention des propriétaires célèbres de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, alors qu’ils cherchent à tirer parti de leur promotion de la Ligue nationale.

Selon certaines informations, Wrexham a payé des frais de 250 000 £ (319 000 $) pour éloigner McClean de Wigan, où il a été élu joueur de l’année par les supporters la saison dernière. Il a signé un contrat d’un an à l’Hippodrome Ground, avec une option de prolongation.

« Je suis vraiment ravi de la signature de quelqu’un du calibre de James », a dit Le directeur de Wrexham, Phil Parkinson.

« Comme je l’ai dit cet été, il s’agit d’être patient et de faire venir les joueurs qui peuvent être de solides ajouts à notre équipe pour aller de l’avant. »

James McClean a remporté sa 100e sélection pour la République ou l’Irlande lors de leur match de qualification à l’Euro 2024 de juin contre Gibraltar. Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Dans un communiqué, Wigan a déclaré qu’ils étaient impatients de garder McClean, qui avait encore 12 mois sur son contrat, mais n’a pas été en mesure de convenir de nouvelles conditions.

Dans une carrière qui l’a également vu représenter Sunderland, West Bromwich Albion et Stoke City, McClean a fait plus de 150 apparitions en Premier League et en juin a remporté sa 100e sélection pour la République ou l’Irlande.

« Je suis absolument ravi de signer pour Wrexham. C’est un projet très excitant et j’ai hâte d’en faire partie », a déclaré McClean.

« Le Club a l’ambition d’aller encore plus loin, et je suis une personne très ambitieuse. Je suis quelqu’un de motivé et je veux faire partie de ce voyage. »

Cet été également, Wrexham a pu signer l’ancien gardien de but de Manchester United et de l’Angleterre Ben Foster pour un contrat d’un an après sa sortie de retraite pour aider à leur promotion la saison dernière.

Wrexham, qui sera sans l’attaquant blessé Paul Mullin pour commencer la saison, débutera sa campagne de Ligue 2 à domicile contre MK Dons samedi.