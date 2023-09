Wrexham recrute un attaquant après la blessure de Mullin et l’accident d’Armstrong

Wrexham a finalement recruté un nouvel attaquant pour aider le club en l’absence de Paul Mullin. Mullin, l’avant-centre vedette de l’équipe, a subi une perforation du poumon en pré-saison et n’a pas encore joué un seul match cette saison. Alors que Wrexham a fait d’autres tentatives, ils ont officiellement recruté l’ancien attaquant de Premier League Steven Fletcher.

Ancien international écossais, Fletcher apportera beaucoup d’expérience à son nouveau club. L’attaquant aujourd’hui âgé de 36 ans a disputé 189 matchs de haut niveau anglais au cours de sa carrière. Sa meilleure campagne personnelle en Premier League a eu lieu lors de la saison 2011/12 avec les Wolves. Fletcher a marqué 12 buts en championnat, gagnant 19 millions de dollars à Sunderland l’été suivant.

Fletcher cherche à aider son nouveau club avec de l’expérience et des objectifs

« J’espère pouvoir apporter beaucoup d’expérience. J’ai 36 ans, je suis toujours en forme et toujours impatient d’y aller », a proclamé Fletcher. « L’un des principaux arguments de vente était l’ambition du club, et si je peux y contribuer, alors tant mieux. »

« Je ne pense pas qu’on ne puisse pas voir ce qui se passe à Wrexham. Cela a été une expérience formidable pour les fans, les joueurs et les propriétaires, alors j’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée.

Fletcher arrive à Wrexham en tant qu’agent libre. L’avant-centre a joué pour la dernière fois pour l’équipe de Premiership écossaise de Dundee au cours de la saison 2022/23. Il a marqué neuf buts en 33 matches de haut niveau pour les Terrors. Dundee a été relégué après avoir terminé en bas du classement en mai.

Le club gallois est actuellement 13e du classement de la Ligue 2

Wrexham a trouvé la vie en Ligue 2 assez difficile jusqu’à présent sans Mullin en première ligne. Ils ont récemment tenté de recruter leur compatriote Luke Armstrong dans le cadre d’un contrat record, mais la ligue a bloqué cette décision en raison de retards dans les formalités administratives. Les Dragons Rouges occupent actuellement le milieu du classement, n’ayant remporté que deux de leurs six matches de championnat. Au début du week-end, le club est cependant celui qui a marqué le plus de buts de la division.

Néanmoins, Wrexham a également accordé le plus de buts à tous les clubs. Les dirigeants de Wrexham ont tenté de remédier à la porosité de la défense en faisant appel au milieu de terrain défensif vétéran George Evans et au gardien de but très apprécié Arthur Okonkwo le jour de la date limite de transfert.

Crédit photo : IMAGO / Action Plus