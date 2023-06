Wrexham ramène le gardien Ben Foster avec un nouveau contrat d’un an

Le gardien vétéran Ben Foster reviendra avec Wrexham la saison prochaine pour un contrat d’un an. Le tireur de 40 ans a rejoint le club gallois en tant qu’agent libre en mars après avoir pris sa retraite du sport. Néanmoins, Foster a maintenant signé pour continuer avec le club.

Gardien impressionné par l’équipe de haut en bas

« À la fin de la saison dernière, il était évident que j’aimais être au club. J’ai adoré faire partie de l’équipe et tout ce que Wrexham représente », a déclaré Foster dans son explication pour la signature d’un nouveau contrat avec Wrexham.

« Les fans m’ont accueilli si chaleureusement. Phil Parkinson est brillant, Steve Parkin est de première classe, j’adore Aidan Davison en morceaux et les coprésidents sont hors de ce monde. J’avais décidé avant la fin de la saison dernière que je voulais le faire parce que c’était comme chez moi. Je n’ai jamais rejoint un club de football et je me suis senti à l’aise si vite.

Foster a disputé les huit derniers matches de la Ligue nationale avec le club lors de la campagne 2022/23. Il a d’abord été recruté après une blessure au gardien n ° 1 de l’équipe, Rob Lainton. Les Red Dragons ont remporté le titre de cinquième division avec l’aide du gardien de but et ont été promus en Ligue Deux.

L’entraîneur qualifie l’accord de Ben Foster de « signature clé » pour Wrexham

Wrexham est ravi que le gardien vétéran ait re-signé avec l’équipe. Le directeur du club, Phil Parkinson, a même qualifié l’accord de signature majeure pour aller de l’avant. « Nous sommes ravis que Ben ait signé pour la saison à venir », a proclamé Parkinson.

« C’est une signature clé pour nous parce que nous avons tous vu l’impact qu’il a eu non seulement sur le terrain mais aussi autour du terrain d’entraînement, et nous avons tous hâte de retravailler avec lui la saison prochaine. »

Foster fera désormais partie de la tournée américaine de l’équipe cet été. Wrexham devrait jouer trois matches amicaux cet été à travers le pays. Ces matches incluent des affrontements contre les équipes de Premier League Chelsea et Manchester United, ainsi que face à un LA Galaxy XI pris en sandwich entre les deux matchs.

PHOTO : IMAGO / PA Images