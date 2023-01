Wrexham marque le plus gros bouleversement de la FA Cup au 3e tour

Non-ligue Wrexham a stupéfait Coventry City samedi pour se qualifier pour le quatrième tour de la FA Cup. Le match passionnant a sans aucun doute été le plus gros choc de la FA Cup du week-end. Bien qu’il ait marqué quatre buts dans le match, Wrexham n’a remporté que de justesse la victoire.

Avant le match, Ollie Palmer a ébouriffé quelques plumes lorsqu’il a suggéré que l’équipe de la Ligue nationale Wrexham n’était pas vraiment ravie du tirage au sort.

“Coventry n’est pas trop attrayant pour les gars pour être honnête”, a proclamé Palmer. « Soit vous voulez un grand club de Premier League à l’extérieur, soit vous vous faites dessiner à domicile. Tout ce qui se passe entre les deux en Ligue 1 ou en Championnat, c’est un peu comme : peu importe.

Les Red Dragons étourdissent Coventry avec 2 premiers buts

Wrexham a pris une avance rapide de 2-0 après seulement 20 minutes samedi. L’attaquant Sam Dalby a marqué de la tête le premier but de l’équipe galloise, tandis qu’Elliot Lee a doublé la mise six minutes plus tard. La superbe frappe de Lee était peut-être destinée à être une passe, mais il dira sûrement qu’il le pensait. Quoi qu’il en soit, c’était un but fantastique à longue portée.

Coventry a réduit de moitié l’avance du visiteur à environ 10 minutes de la pause de la mi-temps. L’ancien produit jeunesse d’Arsenal, Ben Sheaf, a marqué son premier but de la campagne en cours pour les Sky Blues. Le milieu de terrain a frappé une frappe solide et basse qui a dépassé le gardien de but de Wrexham depuis le bord de la surface.

Cependant, Wrexham a prolongé son avance à deux avec un but juste avant le coup de sifflet de la mi-temps. Après que le ballon ait rebondi autour de la surface à quelques reprises, Tom O’Connor a mis une tête au fond du filet à quelques mètres seulement.

Deuxième mi-temps tout aussi excitante

Wrexham a marqué son quatrième et dernier but du match sur place. Jonathan Panzo de Coventry a été expulsé pour avoir bloqué un tir à l’intérieur de la surface de réparation avec son bras. Paul Mullin s’est converti sur place pour donner à Wrexham l’avance 4-1. En dépit d’être un homme à terre, les hôtes se sont battus pour en faire un match très serré.

Coventry a marqué deux fois en sept minutes vers la fin de la seconde mi-temps. Viktor Gyökeres a marqué un but facile après une erreur défensive de Wrexham. Kasey Palmer, qui a été brillant tout au long du match, a marqué un coup franc magnifiquement frappé juste à l’extérieur de la surface pour porter le score à 4-3.

Les hôtes ont eu plusieurs occasions solides d’égaliser le match dans les derniers instants, mais le club gallois s’est accroché à la victoire. Wrexham aura maintenant la chance de voir qui il affrontera au prochain tour.

La Wrexham FA Cup bouleverse un rêve devenu réalité pour ESPN

Chez ESPN, les cadres et les talents ont dû être satisfaits de la victoire de Wrexham. Wrexham a déjà augmenté le nombre de téléspectateurs d’ESPN pour les matchs du tour précédent. Et maintenant que le club gallois est entré dans le quatrième tour, les Red Dragons ne manqueront pas de susciter encore plus d’intérêt.

Bienvenue à Wrexham, la docu-série sur Hulu, a été un grand succès aux États-Unis. Forte de son succès l’an dernier, la série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Et sûrement des images du résultat du choc de la FA Cup de Wrexham contre Coventry se retrouveront dans la série.

Le tirage au sort du quatrième tour aura lieu le dimanche 8 janvier. Il est prévu pour 11 h 05 HE, avant le match Manchester City contre Chelsea sur ESPN +.

Photo : IMAGO / PA Images