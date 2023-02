Wrexham “irrespectueux”, affirme Sharp de Sheffield United

L’attaquant de Sheffield United, Billy Sharp, a accusé les joueurs de Wrexham d’être “irrespectueux” envers l’équipe du championnat EFL après avoir marqué le but qui a mis fin aux espoirs de la FA Cup de l’équipe de la Ligue nationale appartenant aux acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney.

Et la mauvaise humeur entre les deux équipes s’est propagée après le match, une source ESPN ayant été témoin d’un affrontement entre les deux groupes de joueurs dans le tunnel menant aux vestiaires et d’insultes verbales échangées.

Le but de Sharp dans le temps d’arrêt d’une reprise du quatrième tour à Bramall Lane a donné l’avantage à United 2-1 avant que Sander Berge ne marque un troisième but pour l’équipe locale quelques instants plus tard.

United, qui occupe la deuxième place du championnat et est sur la bonne voie pour être promu en Premier League, avait été tenu en échec 3-3 lors du match nul initial à Wrexham il y a neuf jours.

Mais avec les vainqueurs de cette rediffusion devant affronter Tottenham à domicile au cinquième tour, Sharp a déclaré que Wrexham n’avait pas montré de respect à son équipe avant d’être éliminé.

Billy Sharp de Sheffield United et le manager de Wrexham, Phil Parkinson, échangent des mots après leur relecture du quatrième tour de la FA Cup. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

“Je suis content que nous les ayons battus”, a déclaré Sharp. “Ils se débrouillent bien dans leur ligue et nous nous débrouillons bien dans la nôtre, mais je n’étais pas content de certains de leurs joueurs là-bas. Ils ont été irrespectueux.

“La façon dont ils ont été en tant que club avant le match, lorgnant les Spurs avant le match. Ils ne nous avaient même pas battus.

“Ils pensaient que nous allions nous retourner quand ils seraient revenus et je pense que l’arbitre les aidait également. Je ne pense pas qu’il m’ait donné une faute toute la nuit.”

Le manager de Wrexham, Phil Parkinson, a déclaré: “Pour être honnête, j’ai été un peu déçu par Billy – criant dans le tunnel.

“C’est un joueur fantastique. Bravo, Bill. Mais je pense qu’il a manqué de respect. Le message à Billy est : ‘Tu es meilleur que ça. Nos joueurs sont des gens humbles.'”

United affrontera les Spurs à Bramall Lane le 1er mars après avoir vaincu l’équipe de Parkinson.