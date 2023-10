Wrexham Femmes : Entretien avec Gemma Owen

Dans cet épisode de podcast, World Soccer Talk réalise une interview avec Gemma Owen, directrice des opérations Wrexham AFC Women.

Tout comme l’équipe masculine, l’équipe féminine de Wrexham a subi des changements considérables depuis que les investisseurs américains Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont pris la direction du club. Non seulement Wrexham Women a obtenu une promotion dans l’élite, mais elle gagne en popularité. Le cerveau derrière cette croissance est Gemma Owen, qui supervise l’ensemble du département féminin du Wrexham AFC. Parmi ses nombreuses casquettes, elle est également directrice adjointe de l’équipe féminine U-19 de Wrexham. Cependant, ses responsabilités varient considérablement.

Owen rejoint World Soccer Talk avant l’épisode six de la saison deux de « Welcome to Wrexham », intitulé « Ballers ». Dans cette interview, Owen parle de ses diverses responsabilités au sein du club ainsi que de certains joueurs et fans de l’équipe. De plus, Owen explique en détail la popularité croissante de l’équipe féminine à l’étranger. Des milliers de personnes avaient fait le pèlerinage à Wrexham pour assister à l’équipe masculine. Désormais, certaines personnes restent une journée supplémentaire pour surveiller les femmes.

Les supporters américains pourraient-ils avoir l’opportunité de voir les Wrexham Women lors d’un match amical contre des équipes de la NWSL ? De plus, y a-t-il une chance que les fans puissent voir Wrexham Women jouer en Ligue des champions ?

Écoutez l’interview de la réalisatrice de Wrexham Women, Gemma Owen.

