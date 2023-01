Wrexham et Stevenage évoquent la magie de la FA Cup

Un autre week-end de football européen est dans les livres et, une fois de plus, il y a du drame partout où vous regardez. Minnows Wrexham et Stevenage ont dépassé l’opposition de Premier League et le quatrième tour de la FA Cup, tandis que Barcelone a pris une longueur d’avance sur le Real Madrid dans la course au titre de LaLiga.

Les correspondants ESPN Julien Laurens, James Tyler, Rob Dawson, Alex Kirkland et Sam Marsden décomposent les grandes choses que vous devez savoir sur le week-end.

Points de discussion

Magic of the Cup est bel et bien vivant

Le premier week-end de janvier est traditionnellement réservé au troisième tour de la FA Cup et une partie de cette tradition est le “cupset”, par lequel une équipe de ligue inférieure ou hors ligue surprend un club mieux doté en ressources et vole une victoire mémorable. C’est un conte vieux comme le monde et ce week-end a donné plusieurs résultats merveilleux à raconter à vos petits-enfants dans de nombreuses années.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Tout d’abord, Wrexham. Oui, c’est une véritable équipe et pas seulement une série documentaire, et ce week-end, l’équipe galloise a choqué Coventry City 4-3 loin de chez elle devant une foule bruyante. Après avoir pris une avance de 4-1 au milieu de la seconde mi-temps avec une pénalité de Paul Mullin, ils ont profité de leur chance alors que Coventry a marqué deux fois en sept minutes pour forcer une finale nerveuse de 15 minutes.

Sheffield Wednesday (troisième niveau) a stupéfait Newcastle United (Premier League) 2-1, Stevenage de la Ligue 2 a marqué deux fois dans les braises mourantes de leur match pour envoyer Aston Villa faire ses bagages, Boreham Wood hors ligue a forcé une rediffusion avec Accrington Stanley de la Ligue 1 après un match nul 1-1, et West Bromwich Albion (volant haut dans le championnat) avait besoin d’un but à la 90e minute pour obtenir un match nul 3-3 (et rejouer) contre Chesterfield hors championnat. Bien que peu des plus grandes équipes aient chuté au troisième tour, les résultats ont tout de même apporté un mélange de joie et de sourcils. C’est un week-end pas comme les autres. –Tyler

Les fans de Wrexham se sont joints à leurs joueurs pour célébrer la victoire surprise 4-3 de samedi contre Coventry City en FA Cup. Barrington Coombs/PA Images via Getty Images

L’équipe de City va loin cette saison

Pep Guardiola a généralement choisi de travailler avec un groupe de joueurs relativement restreint (bien que très bons) pendant son séjour à Manchester City, mais cette saison, il bénéficie d’une équipe plus importante. Contre Chelsea dimanche, il a pu laisser Ederson, Erling Haaland et Kevin De Bruyne sur le banc tout en gagnant confortablement 4-0, et c’est un bon signe avant une deuxième moitié de saison chargée.

– Ogden: les fans de Chelsea en ont marre car l’équipe de Potter ne parvient pas à concourir

Dans le passé, quelques blessures ont fait dérailler les tentatives de City de remporter un quadruple sans précédent, mais il y a plus de force en profondeur maintenant et cela fait de gagner quatre trophées une véritable possibilité. Guardiola n’en parlera pas si tôt mais, deuxième de la Premier League et progressant dans la Coupe Carabao, la FA Cup et la Ligue des champions, il n’a jamais été mieux placé pour réaliser quelque chose de jamais vu auparavant dans le football anglais.

Au cours de la saison 2019-2020, des blessures ont forcé Guardiola à aligner le milieu de terrain Fernandinho en défense centrale pendant une grande partie de la campagne. Depuis la Coupe du monde, Guardiola est privé de Ruben Dias mais cela se fait à peine remarquer car il peut faire appel à John Stones, Aymeric Laporte, Manuel Akanji et Nathan Ake. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais City a la possibilité de faire quelque chose de spécial cette saison. –Dawson

jouer 1:33 Frank Leboeuf réagit à la défaite 4-0 de Chelsea face à Manchester City en FA Cup.

Le renouveau de la Juventus est hallucinant

C’est certainement le revirement le plus inattendu du football européen cette saison. La Juventus est de retour d’entre les morts et le manager Max Allegri prouve une fois de plus son talent tactique. Avec une huitième victoire consécutive en championnat face à l’Udinese samedi (1-0) et un huitième clean sheet consécutif également, la Juve tourne sa saison comme jamais auparavant.

Après de vives critiques et de mauvais résultats au niveau national et en Ligue des champions, le Bianconeri sont à nouveau une machine imparable et gagnante – tout comme au bon vieux temps.

Même les blessures qu’ils ont ne les ralentissent pas. Même dans les performances moyennes qu’ils réalisent parfois, ils n’entravent pas leur séquence de victoires. Ils sont solides et n’encaissent pas de buts même s’ils donnent des occasions à l’adversaire.

Quand s’arrêtera-t-il ? À Naples vendredi soir ? Potentiellement, mais ils pourraient aussi y faire un gros travail défensif et faire en sorte qu’Enrico Chiesa, Filip Kostic et Adrien Rabiot frappent les leaders de la Serie A en transition. La semaine après, ils accueillent Atalanta, ce qui pourrait aussi être délicat. Mais, pour l’instant, personne ne sera trop optimiste face à la Juve dans sa forme actuelle. — Laurens

Le Barça profite du dérapage de Madrid

Le pendule de la Liga a balancé le chemin de Barcelone en battant l’Atletico Madrid et le Real Madrid a perdu à Villarreal pour laisser l’équipe de Xavi Hernandez à trois points d’avance en tête du classement après 16 matchs.

Carlo Ancelotti a nommé une équipe madrilène sans aucun joueur espagnol pour la première fois dans l’histoire du club, puis a regardé son équipe se faire démonter par Villarreal, l’ancien entraîneur du Barça, Quique Setien.

– Marsden: Barcelone remporte une victoire décisive dans la course au titre de la Liga

De retour à El Madrigal après des travaux de rénovation, Villarreal a été soutenu par un soutien vocal à domicile et a fait beaucoup d’argent pour sa victoire 2-1, avec le penalty de Yeremy Pino et Gerard Moreno prenant en sandwich le coup de pied de Karim Benzema.

Il a organisé une rencontre intrigante à Madrid dimanche. Le Barça a de nouveau eu la chance de marquer trois points d’avance, après avoir glissé le week-end dernier contre l’Espanyol, tandis que l’Atletico, avec une victoire, aurait pu leur donner un peu d’espoir dans la course au titre en les déplaçant à moins de huit points de Madrid et du Barça.

C’est cependant le Barça qui a profité de la défaite de Madrid, Ousmane Dembele marquant le seul but du match en l’absence de Robert Lewandowski, suspendu. Atleti était une bonne valeur pour un match nul mais n’a pas pu tenter sa chance, malgré le doublement du nombre de tirs du Barça. Jose Maria Gimenez a rasé le poteau et Antoine Griezmann, contre son ancienne équipe, a été refusé par Marc-André ter Stegen puis, au plus profond des arrêts de jeu, par un dégagement sur la ligne de but de Ronald Araujo. –Marsden

Barcelone a trois points d’avance sur le Real Madrid après une victoire massive contre Atleti 📈 pic.twitter.com/zAU42ytbQm — ESPN FC (@ESPNFC) 8 janvier 2023

Objectifs

Un mot sur Darwin Nunez

Internet s’est bien amusé avec le nouvel attaquant de Liverpool cette saison, hurlant de joie sur Twitter à chaque raté flagrant, décision déconcertante sur le ballon ou tir tonitruant de peu large. Et pourtant, l’international uruguayen n’a pas montré de signes de perte de confiance, et avec neuf buts en 22 apparitions (toutes compétitions confondues) cette saison, il fait toujours ce qui est attendu.

Cependant, le but de samedi était si inattendu compte tenu à la fois de sa simplicité – balle longue Trent Alexander-Arnold, volée Nunez, but – et de son niveau de difficulté. Non seulement la livraison d’Alexander-Arnold était absolument parfaite à partir d’une telle distance, mais la manière désinvolte avec laquelle la jambe tendue de Nunez vient de guider le ballon au-delà du gardien des Wolverhampton Wanderers Matija Sarkic était tout aussi impossible. Cependant, le match nul 2-2 – et après que les Wolves eurent refusé un vainqueur pour hors-jeu – signifiait que la frappe perdait un peu d’éclat. –Tyler

DARWIN NUNEZ VOLLEY SUR LA COURSE 😱 Quelle balle de Trent 🎯 pic.twitter.com/M2zJnGw863 — ESPN FC (@ESPNFC) 7 janvier 2023

Touchant hommage d’Henrique

Le but gagnant de Luiz Henrique au Rayo Vallecano a non seulement permis au Real Betis de se qualifier pour la Ligue des champions en Liga, mais il a également été un moment extrêmement émouvant pour le jeune Brésilien, dont le père est décédé fin décembre. C’était aussi un brillant effort individuel.

Henrique est près du cercle central lorsqu’il récupère le ballon, produisant une belle habileté pour passer devant son marqueur avant de pénétrer dans la surface. Une fois sur place, il feinte sur son pied droit et enterre le ballon dans le coin inférieur.

Après avoir marqué, l’ancien attaquant de Fluminense s’est mis à genoux et a pointé le ciel. Celui-là était pour papa. –Marsden

Cette est Ten Hag-ball

Le but d’Antony pour Manchester United contre Everton vendredi n’était pas spectaculaire, mais il a montré tout ce qu’Erik ten Hag essaie de faire à Old Trafford.

Faire avancer le ballon rapidement, Marcus Rashford dans le type de forme qui fait peur aux défenseurs et une simple finition pour l’ailier brésilien. Pendant trop longtemps, United a ressemblé à une équipe sans plan, mais sous Ten Hag, c’est très clair. –Dawson

ANTONY NE PERD PAS DE TEMPS POUR UNITED ⚡ pic.twitter.com/ypBPwt4wwb — ESPN FC (@ESPNFC) 6 janvier 2023

Des équipes en difficulté

La saison de Nice va de mal en pis après l’humiliation de la Coupe

La dernière chose dont Nice avait besoin dans cette saison très compliquée et décevante était un autre mauvais moment. Et devinez ce qu’ils ont eu ce week-end ? Une sortie gênante de la Coupe de France dès son premier tour face à une équipe troisième à partir du bas en troisième division.

C’est un vrai coup de bol que Le Puy a infligé à Lucien Favre et à son équipe : un smash and grab 1-0 à domicile.

Nice est censé être une équipe de premier plan en Ligue 1 mais, pour le moment, ils sont tout sauf cela. Ils sont la pagaille d’une équipe détenue par l’un des hommes les plus riches d’Europe.

Ils sont 12e du championnat, à mille lieues de leur ambition et de leur objectif de début de campagne. Ils ne jouent pas bien et certains joueurs, comme l’attaquant Andy Delort, ne sont pas contents et veulent sortir. C’est une situation catastrophique. — Laurens

L’Espanyol a une bataille de relégation entre les mains

L’Espanyol a glissé au deuxième fond de la Liga avec un décevant match nul 2-2 à domicile contre Gérone samedi. L’équipe de Diego Martinez était revenue de la Coupe du monde en bonne forme, faisant match nul avec Barcelone et battant le Celta Vigo pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey.

Ils étaient revenus de l’arrière pour mener Gérone 2-1 au stade RCDE avec une excellente deuxième mi-temps dirigée par l’attaquant Joselu, qui a inscrit son 10e but de la saison toutes compétitions confondues. Cependant, ce bon travail a été ruiné lorsque Yangel Herrera, le milieu de terrain prêté de Man City qui a passé la saison dernière à l’Espanyol, a égalisé tardivement.

L’Espanyol a l’air trop beau pour descendre. Ils ont une bonne source de buts à Joselu et Martinez est un entraîneur très bien noté, mais seulement deux victoires en 16 matches de championnat, ce n’est pas bon. Ils verront positivement le fait qu’ils ont fait match nul huit matches – ils ne sont jamais loin dans les matchs – mais une bataille de relégation est désormais tout à fait envisageable. –Marsden

MVP du week-end

Gerard Moreno était cadré alors que Villarreal a surpris le Real Madrid, champion en titre de la Liga, 2-1 samedi. Aitor Alcade/Getty Images

Moreno en pleine forme lors de la grande victoire de Villarreal sur Madrid

Vous pourriez présenter des arguments convaincants pour plusieurs candidats de la victoire 2-1 de Villarreal sur le Real Madrid samedi – La performance impérieuse de Raul Albiol à l’arrière et la domination de Dani Parejo au milieu de terrain en ont fait de solides prétendants – mais il est difficile de contester la contribution de Moreno en attaque.

Oui, il est reparti avec un but et une passe décisive, jouant la passe pour le premier match de Yeremy Pino à la 47e minute et convertissant le penalty qui a donné les trois points à Villarreal, mais sa performance globale était bien plus que cela, tourmentant la défense madrilène avec son touches rapides et astucieuses et mouvements intelligents. Moreno a raté une grande partie de la saison jusqu’à présent – ​​et la Coupe du monde – en raison d’une blessure, et c’est bien de le revoir. –Kirkland