Wrexham et Sheffield frissonnent en FA Cup mais la promotion compte le plus

Ils disent que la suite n’est jamais tout à fait à la hauteur de l’original, mais ce genre de logique ne s’applique pas à Wrexham AFC.

Les propriétaires des stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney auraient peut-être préféré une fin différente à la reprise du quatrième tour de la FA Cup contre Sheffield United mardi, mais il n’y a certainement pas eu de manque de drame ou de tension alors que l’aventure de la coupe de l’équipe s’est finalement essoufflée.

Les livres d’histoire enregistreront le résultat comme une défaite 3-1 à Bramall Lane contre une équipe de Sheffield qui occupe l’une des places de promotion du championnat EFL à la Premier League, et on aurait pu s’attendre à ce que 72 places séparent les deux clubs. dans la pyramide du football anglais. Mais le score ne raconte qu’une fraction de l’histoire.

Neuf jours plus tôt, ces deux équipes ont disputé l’un des matchs les plus excitants de la FA Cup de mémoire récente, avec l’égalisation du défenseur John Egan six minutes après le début du temps d’arrêt, arrachant un match nul 3-3 pour Sheffield United et refusant à Wrexham une place au cinquième tour et un match nul à domicile contre Tottenham.

“C’était comme un rêve de fièvre”, a déclaré Reynolds, star de Deadpool, à ESPN Sports Center en décrivant ses émotions pendant le match. “Ce fut vraiment l’une des 90 minutes les plus excitantes que j’ai jamais eues de toute ma vie.”

Reynolds et McElhenney ne se sont pas rendus à Sheffield pour la rediffusion de mardi, choisissant plutôt de regarder le match à domicile aux États-Unis, mais “l’anxiété” que Reynolds a déclaré avoir ressentie en assistant au premier match n’aura pas été moins intense pendant la revanche.

Le premier jeu avait tout, et celui-ci en avait presque aussi.

Après que Paul Mullin ait égalisé depuis le point de penalty à la 60e minute, dix minutes après qu’Anel Ahmedhodzic ait donné l’avantage à United, il semblait que Wrexham allait réussir un choc majeur et réserver un cinquième tour contre Harry Kane et les Spurs. L’équipe de Wrexham a joué comme si elle était l’égale de United, pas une équipe qui se bat juste pour accéder au bas de l’échelle EFL en remportant une promotion de la Ligue nationale.

Mullin est l’Erling Haaland de la Ligue nationale, l’attaquant portant son total pour la saison à 28 buts en 34 apparitions avec son coup de pied. Et quand il a été victime d’une faute d’Oliver Norwood pour un deuxième penalty à la 71e minute, il semblait inévitable qu’il place Wrexham devant.

Max Cleworth de Wrexham semble abattu après que son équipe ait concédé un deuxième but à Sheffield United lors de la rediffusion du quatrième tour de la FA Cup à Bramall Lane le 7 février 2023. James Gill/Danehouse/Getty Images

Mais après avoir tiré son premier penalty directement au centre, Mullin est allé à la droite du gardien Rob Lainton et son tir a été arrêté. Tout comme Kane pour l’Angleterre contre la France en quart de finale de la Coupe du monde au Qatar, Mullin a découvert que prendre deux pénalités en un match ne se termine pas toujours bien.

Ce fut un coup dur pour Wrexham, mais lorsque Mullin s’est blessé à la cuisse en défiant Sander Berge de United quelques instants plus tard, c’était potentiellement encore pire. Mullin a dû être remplacé et la grande inquiétude aurait été que leur attaquant vedette rate des matchs cruciaux dans la bataille du club pour la promotion.

La blessure de Mullin a été rejetée après le match par le manager de Wrexham, Phil Parkinson, comme rien de plus qu’une crampe, mais la brève période d’inquiétude a souligné pourquoi cette rediffusion n’était pas au sommet de l’agenda de l’une ou l’autre équipe.

Tellement fier de ces garçons. Et les plus de 4000 supporters extérieurs qui ont tout donné. @Wrexham_AFC —Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 7 février 2023

Malgré le prix en jeu – ce match nul télévisé à domicile contre Tottenham – la sélection de l’équipe par les deux managers a suggéré qu’il s’agissait d’une rediffusion qu’aucun des deux n’était trop intéressé à gagner.

L’entraîneur de United, Paul Heckingbottom, a laissé reposer trois joueurs de premier choix, dont le gardien Wes Foderingham, tandis que Parkinson est allé encore plus loin en effectuant sept changements dans l’équipe qui a débuté la victoire 2-1 de la Ligue nationale samedi à Altrincham.

Avec les deux clubs à la recherche d’une promotion dans leur terre promise respective – United est sur le point d’être promu en Premier League, tandis que la priorité de Wrexham est un retour à l’EFL pour la première fois depuis 2008 – on avait le sentiment que ce jeu était un inconvénient inutile.

Pour Wrexham, la grande préoccupation est un empilement de matches causé par leur aventure inattendue en FA Cup. L’équipe de Parkinson a trois points de retard sur les leaders du comté de Notts après avoir disputé deux matchs de moins que leurs rivaux de promotion les plus proches et ils auraient pu effacer l’écart en battant Yeovil Town à domicile mardi, mais ce match a dû être reporté pour accueillir le match contre Sheffield United.

Avec la quatrième place de Chesterfield – l’une des deux seules équipes à battre Wrexham dans la ligue cette saison – prévue au Racecourse Ground le 28 février, la perspective que ce match soit également reporté afin de jouer contre les Spurs 24 heures plus tard était peut-être un facteur important dans le choix de Parkinson de reposer une demi-équipe pour cette égalité.

Mais peu importe qui enfile le maillot Wrexham, il n’y a pas de baisse d’engagement et d’effort. Parkinson a une équipe de joueurs capables de performer bien au-dessus du niveau auquel ils opèrent actuellement et United a été emmené jusqu’au bout.

Paul Mullin de Wrexham célèbre après avoir marqué le premier but de son équipe contre Sheffield United à Bramall Lane le 7 février 2023. James Gill/Danehouse/Getty Images

Tout comme lors du premier match, United avait besoin d’un but dans le temps d’arrêt. Cette fois, Billy Sharp et Berge de United ont empêché la rediffusion d’entrer en prolongation et la possibilité d’une séance de tirs au but.

Ainsi, pour la première fois depuis octobre, Wrexham a subi une défaite. Leur séquence de 22 matchs sans défaite a finalement pris fin contre une équipe qui, à moins d’un effondrement improbable, sera une équipe de Premier League la saison prochaine.

Tout ce qui compte maintenant pour Wrexham, c’est qu’ils obtiennent également une promotion cette saison. Ils seront toujours à des lieues d’écart de Sheffield United, mais en 180 minutes, ils ont joué comme leurs égaux. Et ils ont donné à leurs propriétaires hollywoodiens plus de drames qu’ils n’auraient jamais pu imaginer en même temps.