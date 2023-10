Wrexham espère que le blanchissage d’Okonkwo contre Mansfield est le début d’un défi défensif

Arthur Okonkwo étant le dernier à quitter le terrain de Mansfield Town après que Wrexham ait marqué un point durement gagné semblait tout à fait approprié.

Le joueur de 22 ans, prêté par Arsenal, avait été un objet inamovible au cours des 90 minutes précédentes, en particulier dans une première mi-temps unilatérale qui s’est déroulée presque entièrement sur le terrain des visiteurs.

Son arrêt pour faire basculer le tir méchamment dévié d’Ollie Clarke sur le poteau juste avant la pause était de la plus haute qualité. De même, comment il a refusé Aaron Lewis un soir où le jeu de pressing très énergique de l’équipe locale signifiait qu’il n’y avait tout simplement aucun répit pour la défense de Wrexham au cours des 45 premières minutes.

Okonkwo n’était pas le seul à tenir Mansfield à distance. Aaron Hayden faisait partie de ceux qui ont également mis son corps en jeu à plusieurs reprises, notamment en se jetant devant un autre tir de Clarke.

Wrexham a eu une énorme chance en première mi-temps qui a vu ses hôtes créer 11 ouvertures sur un seul effort non cadré des hommes de Phil Parkinson, lorsque le tir férocement percé de Davis Keillor-Dunn a frappé l’intérieur du poteau avant de rebondir vers la sécurité. .

Un soutien incroyable sur la route 👏 🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/02U7goUycc – Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) 3 octobre 2023

Mais Okonkwo et ses collègues méritaient probablement cette chance pour les efforts courageux qui ont permis à l’équipe de Nigel Clough de ne pas trouver le chemin des filets pour la deuxième fois seulement cette saison.

Considérant qu’il ne s’agissait que de la deuxième sortie de championnat du joueur prêté, il faut espérer que cela puisse annoncer un changement de fortune pour une équipe de Wrexham qui n’avait pas fait preuve d’assez de cet esprit combatif en concédant 23 buts lors des dix matchs qui ont précédé le voyage. à Mansfield.

Seul Sutton United, dernier club de la Ligue 2, en a laissé entrer davantage. C’est déjà assez accablant, mais cela devient encore pire si l’on prend en compte l’énorme différentiel entre les buts métriques attendus contre (xGA) – le nombre de buts qu’ils sont susceptibles d’encaisser – pour le club gallois.

Avant l’effort courageux d’arrière-garde à Mansfield, le xGA de Wrexham s’élevait à 12,4 sur 164 efforts sur son but (75 cadrés), selon l’outil de reconnaissance respecté Wyscout.

Seules cinq équipes pouvaient se vanter d’un chiffre inférieur : Gillingham (xGA 9), AFC Wimbledon (9,5), Mansfield Town (10,1), Bradford City (12) et Accrington Stanley (12,3).

Cela suggère que l’équipe de Parkinson a été assez efficace pour limiter l’opposition à des occasions de but largement difficiles. Cependant, mettez ce xGA avec ces 23 buts encaissés et une image accablante apparaît avec des chances plus difficiles se transformant également en buts.

La disparité de Wrexham entre xGA et les buts encaissés était confortablement la plus grande de la division à 10,6 avant le match de Mansfield, ce qui suggère qu’ils encaissaient presque deux fois plus de buts que les chances le méritaient.

xGA aux buts encaissés en Ligue 2 xGA Buts encaissés Différence Wrexham 12.4 23 10.6 Comté de Newport 13.8 21 7.2 Comté de Notts 13.3 19 5.7 Sutton-Unis 18.3 24 5.7 Jusqu’au 30 septembre inclus

Comparez cela avec Gillingham (xGA 9, buts encaissés 9), Mansfield (xGA 10,1, 9 buts encaissés) et Wimbledon (xGA 9,5, dix buts encaissés) après que la saison ait atteint le cap des 10 matchs.

Quelle est la cause d’une telle disparité ? Les gardiens sont-ils incapables de repousser les tirs les plus anodins ? La défense n’offre-t-elle pas suffisamment de protection, en particulier lorsque le fait de ne pas arrêter le tireur assez rapidement transforme ces occasions difficiles en une opportunité de tir « choisissez votre emplacement » ?

Un regard sur les buts encaissés par Wrexham suggère un peu des deux. Lors de la défaite 5-0 à Stockport County, par exemple, il y a eu une confusion défensive ridicule entre Ben Tozer et Will Boyle, tandis que MK Dons et Swindon Town ont tous deux eu suffisamment de temps à l’entrée de la surface de réparation. marquer avec facilité.

De même, Wrexham a concédé de nombreux buts par tir cadré, Stockport marquant les cinq buts lors du match du mois dernier à Edgeley Park lorsque Mark Howard était dans le but.

Ben Foster avait un bilan similaire lors du match nul 5-5 contre Swindon, son seul arrêt étant un tir direct de Jake Young sur lui, tandis que l’ancien gardien anglais a sauvé de manière acrobatique l’attaquant de MK Dons Jonathan Leko juste avant la pause de la première journée, mais Sinon, il n’a rien pu faire contre les cinq tirs qui sont passés devant lui.

La tâche d’Okonkwo est de devenir le gardien de but dont Wrexham a tant besoin, un gardien de but qui effectue non seulement les arrêts qu’il est censé faire, mais aussi des efforts importants aux moments clés. Le genre d’arrêt qui reste dans la mémoire – comme le remarquable effort à une main de Rob Lainton contre Chesterfield la saison dernière – et qui fait gagner de précieux points.

Les rues n’oublieront jamais cet arrêt de Rob Lainton. Le meilleur de la saison. pic.twitter.com/NnL1ruSc3B – Podcast et fanzine Fearless In Devotion #WxmAFC (@fearlessidzine) 15 juillet 2023

Les débuts en championnat de samedi contre Crewe Alexandra ont offert un certain espoir à ce sujet, en particulier la façon dont Okonkwo a réussi un tir apparemment lié au but de Joel Tabiner pour se mettre en sécurité à fond.

C’était exactement le genre de position dans laquelle MK Dons et Swindon avaient puni Wrexham plus tôt dans la saison, même si dans ce cas, Elliot Lee méritait au moins le mérite d’avoir mis la pression sur le ballon.

Néanmoins, le tir a été frappé si proprement et avec un tel rythme qu’Okonkwo mérite le mérite d’un arrêt qui a laissé Tabiner se tenir la tête de frustration.

Le revers de la médaille de cet arrêt lors du match nul 3-3 est venu du désordre qui constituait le dernier but de Crewe. Un ballon raté par-dessus pour Courtney Baker-Richardson semblait comporter peu de menace, grâce à Will Boyle marquant l’attaquant de près.

Cependant, une rupture de communication a vu Boyle quitter le ballon pour se concentrer sur Baker-Richardson, probablement dans l’espoir qu’Okonkwo viendrait le réclamer. C’est une erreur dont Rio Adebisi s’est emparé, laissant son marqueur, Will McClean, à la traîne.

Okonkwo s’est précipité tardivement hors de sa surface de six mètres, mais il était désormais trop tard.

Adebisi a dûment atteint la ligne de touche avant de couper le ballon pour que Shilow Tracey puisse le saisir à bout portant. La plus grosse erreur fut sans aucun doute celle de Boyle. Mais ni Okonkwo ni McClean n’étaient irréprochables pour un but aussi parfaitement évitable que tant d’autres cette saison.

Okonkwo a répondu de la bonne manière à Mansfield. Peut-être qu’il peut vraiment être l’antidote parfait à ces spectacles d’horreur défensifs de début de saison, car les chances apparemment difficiles ont été rendues beaucoup trop faciles par l’opposition.

(Photo : Matthew Ashton – AMA/Getty Images)