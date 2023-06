Wrexham éliminé de 1 million de dollars TST en huitièmes de finale

Le temps des Wrexham Red Dragons dans The Soccer Tournament est terminé, après avoir perdu contre Conrad et Beasley United en huitièmes de finale du tournoi par un score de 4-3. Wrexham, les chouchous du tournoi qui ont eu le plus de monde pour chacun de leurs matchs à Cary, en Caroline du Nord, est désormais éliminé, tandis que l’équipe dirigée par les anciens internationaux américains Jimmy Conrad et DaMarcus Beasley se qualifiera pour les quarts de finale samedi.

Wrexham a pris une avance de 1-0 au début avant que Conrad et Beasley United ne répondent avec trois buts sans réponse. Wrexham en a récupéré un avant la fin de la seconde mi-temps et a égalisé depuis le point de penalty dans le temps imparti, mais Ricardo Carvalho de Conrad et Beasley a échappé au gardien des Red Dragons Mark Howard pour remporter le match.

GAGNANT DU JEU ! Ricardo Carvalho sécurise @CBUTD_TSTplace en quarts de finale. 📺 : @TST7v7 sur @paon pic.twitter.com/pC4um9wFX8 – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 3 juin 2023

Wrexham était resté invaincu en phase de groupes, y compris un impressionnant retour de trois buts dans le temps contre Como 1907 de Cesc Fabregas pour ouvrir le tournoi. L’équipe Conrad et Beasley, du nom de deux retraités de l’USMNT (joueur / entraîneur et Jimmy Conrad et directeur général DaMarcus Beasley) a fourni un formidable défi, car l’équipe comprenait également d’anciens joueurs de la MLS Dwayne De Rosario, Nick Besler, Zach Loyd, Adam Jahn, et Aaron Maund. De Rosario et Besler ont tous deux marqué dans le match, tandis que Paul Rutherford et George Boyd ont fourni les buts de Wrexham.

«Ils ont des joueurs avisés, des joueurs expérimentés, donc c’est toujours difficile de jouer contre. Et il n’y a pas si longtemps qu’ils sont hors du jeu », a déclaré l’entraîneur de la première équipe de Wrexham, David Jones, de l’équipe Conrad et Beasley. «Ils avaient toujours l’air de pouvoir se déplacer assez bien sur le terrain de football. Et c’est toujours difficile, peu importe contre qui vous jouez. Pour avoir leur genre de niveau de joueur, je pense juste qu’ils ont probablement livré les meilleurs moments.

« Nous n’avons pas tout donné assez », a ajouté l’attaquant des Red Dragons Andrew Morrell, qui a eu deux passages avec la première équipe de Wrexham au cours de sa carrière professionnelle. « C’est une bonne équipe. … Nous savons que nous entrons dans le temps cible (et) nous pensons que nous avons toujours une chance parce que nous avons beaucoup de jambes là-dedans, juste un peu naïfs peut-être sur ce dernier là-bas, le laissant en tête-à-tête la boîte. Je ne peux pas faire ça. Mais les gars se sont mis en pièces et se sont reconstitués du jour au lendemain. Il y avait quelques corps fatigués là-bas. (Il y a) de la déception mais vraiment fier de ce que nous avons fait et nous avons passé un moment incroyable.

Les représentants de Wrexham ont fait bonne impression auprès de leurs nouveaux fans américains, conquis par la série télévisée « Welcome to Wrexham » de Rob McElhenney et Ryan Reynolds. Cette première rencontre n’est cependant qu’un prélude à la tournée américaine de pré-saison de la première équipe.

« C’est décevant maintenant, mais nous sommes meilleurs pour l’exercice, meilleurs pour l’expérience et meilleurs pour venir ici et jouer devant nos fans américains de Wrexham », a déclaré le conseiller du conseil d’administration de Wrexham, Shaun Harvey, qui figure en bonne place dans l’émission. « C’était toujours difficile de savoir à quoi on allait se heurter. Mais grâce à aucun manque d’effort pour l’équipe qui a été ici. Ils ont fait la fierté du nom.

Jones a fait écho aux plats à emporter positifs de Harvey.

« Quelle expérience incroyable », a-t-il déclaré. « La connexion avec les fans était excellente – j’ai vraiment vraiment apprécié le tournoi. Mais c’est bien sûr décevant maintenant que nous n’avons pas pu terminer ce match. Mais si vous regardez autour de vous, c’est fantastique. Regardez comment la foule a grandi et à quel type de fanbase nous tendons la main maintenant, comment cette fanbase a grandi. Nous reviendrions l’année prochaine, tout le monde a vécu une super expérience et ça a été génial pour le club. Nous avons vraiment apprécié.

Conrad a été impressionné par le soutien apporté à Wrexham en Caroline du Nord, mais espère que de nouveaux fans goûtant au jeu par le biais du club gallois jetteront également un coup d’œil localement.

« Je suis de l’état d’esprit qu’une marée montante soulève tous les bateaux », a-t-il déclaré. « Si les gens attrapent le virus de ce beau jeu à cause de Wrexham, et que c’est leur drogue d’entrée dans le jeu à cause de cela, je n’ai aucun problème avec ça. Maintenant, j’espère que cela les incitera à se demander ‘Qui est mon équipe locale ?’ Si cela arrive, tant mieux. Si ce n’est pas le cas, et qu’ils entrent dans les trucs d’Eurosnob, alors peu importe. Oublie. Ce que Rob et Ryan ont créé est vraiment quelque chose d’incroyable. Regardez autour de vous.

Conrad et Beasley United affronteront Renard sournois FC, dirigé par l’entraîneur-chef et ancien joueur par excellence de la MLS Mike Magee, en quarts de finale. La finale gagnant-gagnant à 1 million de dollars se jouera dimanche.

(Photo: Création enracinée x TST)