Wrexham dévoile ses kits extérieur et troisième avant la tournée américaine

Wrexham a officiellement dévoilé ses nouveaux kits extérieur et troisième avant son retour dans la Ligue anglaise de football.

L’équipe galloise a été promu en Ligue 2 en avril après avoir remporté le titre de la Ligue nationale. Sortir de la Ligue nationale a donné à l’équipe une nouvelle option de couleur de maillot.

La société italienne de vêtements de sport Macron a équipé le club d’un maillot extérieur principalement blanc pour la saison 2023/24. Le maillot comporte également une large bande verticale vert foncé sur le devant de la chemise, flanquée de bandes rouges plus petites.

Les chemises de vente au détail comprendront un logo de parrainage arrière de VistaPrint. Cependant, les maillots authentiques portés en match doivent également comporter un logo HP.

Wrexham autorisé à avoir un kit noir après la promotion

Les troisièmes maillots devraient tous être de retour, ce qui n’était auparavant pas disponible pour le club. Le copropriétaire de Wrexham a révélé via Twitter que l’équipe ne pouvait pas opter pour tous les maillots arrière lorsqu’elle jouait dans la Ligue nationale.

Néanmoins, ils peuvent désormais choisir la couleur de leur choix grâce à la promotion auprès de l’EFL.

La couleur noire signifie l’histoire de l’extraction du charbon du nord du Pays de Galles. Se séparant de leurs chemises à domicile et à l’extérieur, ce troisième kit comprend un petit col boutonné. Les rayures rouges autour des manches et de la taille aident à briser le look monotone.

La couleur vive est également présente sur le logo Macron sur la poitrine des maillots.

En vedette sur les trois chemises Wrexham se trouve leur nouveau sponsor corporatif United. Le club gallois a récemment signé un accord avec la compagnie aérienne américaine en tant que sponsor du devant du maillot.

Nouveaux maillots disponibles à l’achat jeudi

Les deux maillots seront disponibles à l’achat en ligne à partir du jeudi 13 juillet. Wrexham a également annoncé avoir amélioré le site Web officiel du club pour gérer l’augmentation du trafic pour acheter des maillots. L’équipe galloise a récemment mis en vente le maillot domicile de l’équipe.

Wrexham dévoilera probablement les nouveaux kits lors de sa prochaine tournée estivale aux États-Unis. Les Red Dragons joueront quatre matchs de pré-saison aux États-Unis. Cela inclut les matches contre le duo de Premier League Chelsea et Manchester United.