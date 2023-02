Wrexham de Ryan Reynolds participera au nouveau tournoi d’été américain

Le Wrexham AFC inscrira une équipe dans le nouveau tournoi de football à 7 contre 7 d’un million de dollars cet été en Caroline du Nord, marquant le tout premier voyage du club gallois aux États-Unis.

Une liste finale ne sera pas déterminée avant une date ultérieure, mais le club prévoit d’inclure des joueurs qui sont apparus dans la série documentaire FX “Welcome to Wrexham”, d’anciens joueurs et peut-être certains joueurs actuels de la première équipe, selon Shaun Harvey, conseiller du conseil d’administration de Wrexham.

Le club, qui appartient aux acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenny, devrait également avoir une pré-saison aux États-Unis en juillet qui comprendrait probablement des matchs amicaux, a déclaré Harvey. Ces détails seront déterminés ultérieurement.

“[Playing in the soccer tournament] nous tient très au courant à une époque où il n’y aurait pas de football traditionnel [in the United Kingdom]”, a déclaré Harvey. “Et cela aide à faire passer le message que Rob et Ryan ont vraiment tenu à transmettre à propos du club, c’est qu’il ne s’agit pas uniquement d’une première équipe. Il s’agit d’un club.”

Si Wrexham remporte le prix d’un million de dollars, le club prévoit d’en reverser la moitié à sa communauté locale, a déclaré Harvey.

“Wrexham a toujours été une équipe dans notre esprit qui serait parfaite pour ce type de format”, a déclaré le fondateur et PDG de TST, Jon Mugar.

“Ce qu’ils font en Europe et le voyage qu’ils font est unique. Vous ne pouvez pas faire ce voyage ici en Amérique, dans le système sportif professionnel tel qu’il est construit. Il n’y a évidemment pas de promotion / relégation et il y a aucun moyen d’acquérir une équipe et de gravir les échelons jusqu’au plus haut niveau, ce qui est vraiment au cœur de ce qu’est TST et notre modèle.”

TST a été lancé en octobre par TBT Enterprises, le groupe qui a fondé The Basketball Tournament il y a une dizaine d’années. Cela a même commencé comme un tournoi de 32 équipes avec un prix de 500 000 $ et s’est depuis transformé en un champ de 64 équipes avec un million de dollars qui a été diffusé sur ESPN.

La version football mettra en vedette 32 équipes dans un format similaire à la Coupe du monde avec trois matches de groupe avant une étape à élimination directe de 16 équipes du 1er au 4 juin à Cary, en Caroline du Nord.

Les dimensions maximales du terrain seront de 65 mètres de long et 45 mètres de large, et les matchs seront joués avec des buts de 18,5 par 6,5 pieds. Les matchs nuls ne seront pas possibles et les matchs se termineront toujours par un but, comme le “Elam Ending” au basket. Après deux mi-temps de 20 minutes, une période non chronométrée commence pour déterminer un vainqueur en atteignant un score cible, qui sera un but de plus que tout ce que l’équipe en tête avait à la fin du règlement.

Plus tôt cette semaine, TST a annoncé qu’il inclurait deux autres équipes de haut niveau : US Women, une équipe d’anciennes joueuses de l’équipe nationale féminine américaine organisée par l’ancienne star américaine Heather O’Reilly ; et Conrad & Beasley United, organisé par les anciens vétérans de la Coupe du monde masculine Jimmy Conrad et DaMarcus Beasley.

“Il n’y a rien – il n’y a pas une partie de ce tournoi – que je n’aime pas”, a déclaré Conrad. “Les enjeux, la compétition. Je suis ravi et intrigué par les changements de règles, y compris le score cible. Je pense que c’est vraiment intéressant et que cela va juste avoir un impact sur la stratégie.

“Alors c’est là que moi et [Beasley] sont vraiment curieux de savoir : comment nous pouvons construire une équipe qui peut en tirer parti ?”

Conrad, qui a été sélectionné 27 fois par l’USMNT et a disputé la Coupe du monde 2006 au cours d’une longue carrière professionnelle, a déclaré qu’il avait été en contact avec des pros actifs et récemment retraités pour rejoindre l’équipe, mais ne s’attend pas à savoir ce que la liste ressemblera jusqu’à peu de temps avant la tenue du tournoi.

Cinq autres équipes ont été officiellement annoncées: Team Dempsey, dirigée par le meilleur buteur de tous les temps de l’USMNT, Clint Dempsey; Hashtag United, un club professionnel en demi-finale en Angleterre ; le Club Necaxa, qui devrait regrouper plusieurs anciens joueurs du club de Liga MX ; Zala FFF, organisé par l’ancien joueur de la MLS AJ DeLaGarza ; et Nati SC, une équipe d’anciens élèves du FC Cincinnati.