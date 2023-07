Wrexham de Ryan Reynolds est en route pour les États-Unis après avoir reçu le traitement hollywoodien

Ryan Reynolds a déjà emmené Hollywood à Wrexham. Maintenant, l’équipe de football galloise est en route pour Tinseltown.

Le club, qui n’avait pas de chance et languissait dans le cinquième niveau du football anglais avant de recevoir le traitement de la liste A par Reynolds et le copropriétaire Rob McElhenney, se lance dans une tournée américaine ce mois-ci, lorsque les fans du monde- Les docuseries diffusées en continu « Welcome to Wrexham » pourront voir ses stars improbables dans la chair.

La série a fait des noms familiers comme le manager Phil Parkinson, un entraîneur qui a passé toute sa carrière dans les niveaux inférieurs du sport.

De même, Paul Mullin, un attaquant qui n’a jamais été sur le point de jouer en Premier League mais qui a un avant-goût des niveaux d’exposition de David Beckham grâce à sa présence sur le fil Instagram de Reynolds, qui compte 49 millions d’abonnés.

Wrexham jouera des matchs contre Chelsea, Manchester United, LA Galaxy II et Philadelphia Union II sur des sites en Caroline du Nord, Los Angeles, San Diego et Pennsylvanie.

S’il s’agit d’une chance de se mettre au courant avant que l’équipe ne revienne en quatrième division pour la première fois en 15 ans, c’est aussi l’occasion de s’appuyer sur sa base de fans aux États-Unis.

Car, avec Wrexham, il ne s’agit pas que de football. Cela devait l’être si Reynolds et McElhenney devaient générer le niveau d’intérêt requis pour faire de leur propriété plus qu’un simple projet de passion autofinancé.

Leur prise de contrôle de 2,5 millions de dollars en 2021 a été suivie de signatures relativement importantes et d’investissements dans le stade, menant à une promotion tant attendue la saison dernière. Mais il faudra plus d’argent pour tirer parti de ce succès. Au-delà de sa fidèle base de supporters à Wrexham, il s’appuie sur l’attrait vedette de ses propriétaires et sur l’intérêt continu pour «Bienvenue à Wrexham» pour attirer des sponsors comme TikTok et d’autres.

De nombreuses autres équipes de quatrième division ne pouvaient que rêver d’attirer des partenaires commerciaux aussi renommés.

Des accords avec United Airlines, Stok et Betty Buzz ont été annoncés depuis la promotion et prouvent que Reynolds et McElhenney réussissent à faire passer leur message au-delà du terrain. La deuxième série de « Welcome to Wrexham » est également très attendue, en particulier compte tenu de la manière spectaculaire dont l’équipe a obtenu sa promotion, avec une victoire 3-2 contre Notts County dans les dernières semaines de la campagne qui s’est avérée cruciale.

L’ancien gardien de but de Manchester United, Ben Foster, aujourd’hui âgé de 40 ans, a été le héros ce jour-là avec un arrêt sur penalty dans le temps additionnel. Il avait été convaincu de sortir de sa retraite quelques semaines plus tôt et a depuis signé un contrat d’un an pour prolonger sa carrière de joueur.

« A la fin de la saison dernière, il était évident que j’aimais être au club, j’aimais faire partie de l’équipe et tout ce que Wrexham représente », a déclaré Foster. « J’avais décidé avant la fin de la saison dernière que je voulais le faire, parce que c’est comme à la maison. »

Foster, qui s’est lancé dans une carrière prometteuse en podcast et sur YouTube depuis sa retraite initiale, a également bénéficié d’être associé à la royauté hollywoodienne. Une vidéo des célébrations après le match qui a valu une promotion, y compris Reynolds félicitant Foster à l’extérieur du vestiaire, a été vue plus de 4,2 millions de fois.

La fête s’est poursuivie avec Reynolds et McElhenney se joignant à un défilé de bus à toit ouvert de Wrexham avant que l’équipe ne soit transportée à Las Vegas pour plus de plaisir.

Maintenant, c’est de retour aux affaires.

La promotion de la Ligue nationale a été assurée avec des joueurs comme Mullin, qui avait été convaincu de descendre à un niveau inférieur avec l’attrait des finances et le projet unique mis en place par deux stars hollywoodiennes apprenant les ficelles du sport. propriété de l’équipe.

Les buts devraient encore couler pour Mullin même en quatrième division – mais c’est sans aucun doute un pas en avant dans la classe. Les promotions consécutives ne peuvent pas être garanties.

Reynolds et McElhenney ont déjà démontré leur ambition et l’idée de languir en quatrième division ne correspondra probablement pas à leur vision de Wrexham. Il n’est pas non plus susceptible de soutenir l’intérêt des téléspectateurs qui diffusent le documentaire.

C’est peut-être trop s’attendre à des matchs réguliers contre Manchester United et Chelsea de si tôt. Mais avec deux stars hollywoodiennes écrivant le scénario, les fans de Wrexham pourraient penser que tout est possible.

