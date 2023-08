Wrexham bat Swindon jusqu’à l’arrivée à la fin d’Hollywood

Sur place à Wrexham, Pays de Galles : Le match de samedi entre le Wrexham AFC et Swindon Town était incrédule. Les Red Dragons, menés 1-4 à la mi-temps, semblaient morts et enterrés, mais après une incroyable série de retours en seconde période, les hommes de Phil Parkinson ont pris vie pour terminer le match 5-5 à la mort.

Lors d’une journée parfaite à Wrexham avec le soleil perçant à travers les nuages ​​et une température de 72 degrés Fahrenheit, le décor était planté pour que les nouveaux venus de la Ligue 2, Wrexham, affrontent Swindon, une équipe qui a joué pour la dernière fois en Premier League en 1994.

Le capitaine de Swindon était Charlie Austin, l’ancien attaquant de Premier League qui a rejoint les Robins en décembre après avoir joué pendant une courte période en Australie. Son œil pour un but a causé tant de problèmes à Wrexham pendant 90 minutes passionnantes.

Swindon et Wrexham, une formidable publicité pour le football de la Ligue 2

Swindon, sans aucun doute, était la meilleure équipe. L’équipe de Michael Flynn a joué une marque offensive de football basé sur la possession. La confiance de l’équipe sur le ballon a causé d’innombrables problèmes à Wrexham. À tel point que Swindon a dû se demander comment ils n’avaient pas gagné le match après avoir touché la barre transversale et vu le ballon rebondir atrocement près du poteau.

Dans un match très divertissant, Swindon a montré à Wrexham à quel point il y avait de la qualité dans la Ligue 2. Si les Robins ne reniflent pas les places de promotion à la fin de la saison, je serai choqué. En réalité, les deux équipes ont montré à quel point le niveau de qualité est bon au niveau de la Ligue Deux. Le football est rapide et divertissant à regarder.

Inquiétant pour le manager de Wrexham, Phil Parkinson, Wrexham continue de perdre des buts et fait trop d’erreurs à l’arrière. Swindon a déchiré Wrexham en première mi-temps, Austin étant impliqué dans les deux premiers buts. Wrexham en a retiré un après que l’homme du match Jake Bickerstaff ait montré une certaine habileté individuelle pour dribbler les défenseurs et insérer le ballon dans le but pour le porter à 1-2.

Mais peu de temps après que Bickerstaff ait marqué, Swindon a trouvé le filet deux fois de plus pour porter le score à 1-4 avant la mi-temps.

Magie en deuxième mi-temps

Pour que Wrexham soit si pauvre en première mi-temps, le discours d’équipe de Parkinson à la mi-temps a dû allumer un feu sous l’équipe. Peu de temps après, à la 51e minute, c’est Wrexham qui en a retiré un après Elliot Lee pour porter le score à 2-4. Quatre minutes plus tard, Wrexham a réduit le score à 3-4. Marqué par James Jones, c’était le meilleur but de Wrexham de la journée après qu’un jeu patient ait trouvé Jones dans la surface.

Puis, ce qui semblait être le coup fatal s’est produit. Dan Kemp de Swindon a marqué un but d’une échappée devant une foule de 10 258 personnes.

Perdant 3-5, tout semblait trop familier pour les supporters de Wrexham depuis le match d’ouverture de la saison lorsque l’équipe a perdu sur le même score contre MK Dons.

Mais Wrexham a reçu une bouée de sauvetage tardive après avoir marqué un penalty à la 92e minute pour porter le score à 4-5.

L’impossible ne pouvait pas arriver. Mais il l’a fait.

Avec une bousculade dans la bouche de but après que le ballon ait touché le mur du coup franc, Elliot Lee de Wrexham a lancé le ballon au fond du filet pour envoyer les fans de Wrexham dans le délire. Cinq, cinq. Qui aurait pu le croire ?

Wrexham – Pensées d’adieu à Swindon

La performance de Wrexham en première mi-temps devrait être un signal d’alarme pour Parkinson et le club. Même si les joueurs clés Paul Mullin, Jordan Davies et James McClean sont blessés, l’équipe doit adapter son style de jeu pour mieux gérer les adversaires de la Ligue 2. Par exemple, Wrexham dans cette première mi-temps était trop unidimensionnel, jouant au football sur la route un pour cibler l’homme Ollie Palmer qui renverrait des balles à l’autre attaquant.

De même, Wrexham ne joue pas autant au football fluide que nous l’avons vu la saison dernière. La Ligue 2 est un grand pas en avant par rapport à la Ligue nationale. En tant que tel, ce que j’ai vu samedi était une équipe manquant de confiance, jouant un style de jeu kick and rush. Swindon, d’autre part, avait la majorité de la possession avec le milieu de terrain créatif Saidou Khan jouant un jeu fantastique. C’est ce qui manque à Wrexham – un général de milieu de terrain qui peut être le pivot de leur jeu.

Nous continuons d’entendre dire que l’histoire de conte de fées de Wrexham est meilleure qu’un scénario hollywoodien. Cependant, Wrexham ne peut pas continuer à faire des retours miracles chaque semaine. Beaucoup de resserrement est nécessaire en défense ainsi que plus d’expérience au milieu de terrain et une approche différente à l’avant. Le retour de Paul Mullin aidera certainement beaucoup, mais Wrexham doit puiser dans le marché des transferts pour renforcer l’équipe avant la fin de cette fenêtre.

Pourtant, cela ne devrait pas enlever l’incroyable riposte de Wrexham samedi après-midi. Ce combat contribuera grandement à sauver des points précieux tout au long de la saison. Puisse-t-il continuer longtemps.