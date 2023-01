Wrexham apparaîtra sur ESPN SportsCenter et NFL Countdown

La fièvre de Wrexham se propage à travers les États-Unis en prévision du match de FA Cup de dimanche contre Sheffield United. À tel point que Wrexham sera sur Centre sportif ESPN.

Il ne fait aucun doute que les fans de football américains trouvent Wrexham convaincant, mais ESPN prévoit d’amplifier l’excitation dimanche avec une couverture mur à mur.

À partir de dimanche à 9h, le programme d’information phare d’ESPN Centre sportif présente des apparitions invitées par les copropriétaires de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Ils prévisualiseront le match qui doit être diffusé exclusivement sur ESPN + aux États-Unis.

Puis à 11 h HE, la couverture d’avant-match de Wrexham-Sheffield United commence sur ESPN +. Alexis Nunes, journaliste au bord du terrain d’ESPN, est à l’hippodrome de Wrexham au Pays de Galles. Elle sera rejointe à l’antenne par l’animatrice Kay Murray et l’analyste Craig Burley.

Wrexham sur la diffusion NFL ainsi que sur ESPN SportsCenter

La couverture en direct du jeu lui-même commence à 11 h 30 HE avec le duo de Jon Champion et Danny Higginbotham en tant que commentateurs.

Puis, avec le jeu en cours, McElhenney rejoint le Compte à rebours des séries éliminatoires de la NFL émission sur ESPN de midi à 15 h HE. McElhenney, qui veut que Wrexham soit l’équipe de football américaine, sera au Lincoln Financial Field à Philadelphie. Pendant le programme, il accueille ses amis les plus proches au Eagles Stadium pour regarder le match du quatrième tour de la FA Cup Wrexham-Sheffield United.

Pack Wrexham et Disney

Wrexham AFC, le sujet de la série à succès FX Welcome to Wrexham, poursuit son histoire de Cendrillon lors du quatrième tour de la FA Cup. Le club gallois est actuellement au sommet du classement de la Ligue nationale, le cinquième niveau du football anglais.

Une partie de la raison pour laquelle ESPN met tout son poids dans la promotion de Wrexham est due au pack Disney qui comprend ESPN +, Hulu et Disney +. Les matchs de la FA Cup de Wrexham sont présentés sur ESPN +, tandis que le Bienvenue à Wrexham la série peut être binged sur Hulu. Le trio est complété par Disney +, proposant de nombreux divertissements familiaux.

Certes, le moment du succès de Wrexham aide lorsque Disney fait la promotion de son forfait Disney pour 12,99 $ par mois.

Ce qui nous fascine dans l’histoire de Wrexham

Indépendamment de l’influence de Disney, l’histoire de Wrexham est captivante. De l’histoire du club à l’objectif de l’équipe d’essayer d’être promu jusqu’en Premier League, il y a beaucoup à aimer à propos de la troisième plus ancienne équipe de football professionnelle au monde.

Ce que Wrexham nous donne est une fenêtre sur le monde du football de division inférieure. Comment un club et une communauté travaillent ensemble dans l’espoir d’être promus au niveau supérieur suivant. C’est un rêve introuvable aux États-Unis faute de promotion et de relégation. C’est ce qui fait Bienvenue à Wrexham si unique, tout autant que Sunderland jusqu’à ce que je meure a fait sur Netflix, aussi.

Dans l’histoire du football, il y a eu très peu de documentaires qui se concentrent sur un club aux prises avec une promotion et une relégation. La plupart de ces films se concentrent sur les géants du football qui présentent les superstars du sport.

Comme le résume Kartik Krishnaiyer, rédacteur en chef de World Soccer Talk, « le football, un sport fortement enraciné dans la classe ouvrière, est une question de communauté et de culture – point final. Les fans occasionnels pourraient être motivés pour regarder des Super Clubs comme Manchester United, le Real Madrid et le FC Hollywood (c’est-à-dire le Bayern Munch). Mais pour tant de supporters de base, être un fan concerne votre communauté locale, des raisons socio-économiques, ethniques ou politiques ou un lien avec un club à l’étranger basé sur une sorte de lien familial.

Nous ne sommes peut-être pas tous fans du Wrexham AFC, mais nous nous sentons faire partie de la même famille.