Wrexham annonce le tout premier sponsor de stade, renommé SToK Racecourse

L’hippodrome de Wrexham sera renommé l’hippodrome SToK pour la saison prochaine dans le cadre d’un accord qui voit le plus ancien stade international du monde avoir un sponsor en titre pour la première fois.

Le stade, qui abrite Wrexham depuis 1864 et a accueilli le premier match international à domicile du Pays de Galles en 1877, sera parrainé par SToK Cold Brew Coffee la saison prochaine alors que le club rejoindra la Ligue anglaise de football après 15 ans d’absence. Une nouvelle tribune de 5 000 places est également en cours de construction pour porter la capacité du stade à 15 000.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Nous sommes incroyablement excités et un peu trop caféinés. » Les stars hollywoodiennes et coprésidents du club Rob McElhenney et Ryan Reynolds dit dans un communiqué.

Wrexham a gagné un public mondial depuis qu’il a été acheté par Reynolds et son collègue acteur McElhenney pour 2,5 millions de dollars en 2021.

Le club a également annoncé Betty Buzz – une marque de boissons fondée et détenue par l’épouse de Ryan Reynolds, Blake Lively – en tant que nouveau sponsor du kit d’entraînement de l’équipe pour la saison prochaine.

Lively a assisté à des matchs aux côtés de son mari alors que Wrexham a remporté la Ligue nationale avec un total record de 111 points, Reynolds et McElhenney récompensant l’équipe avec un voyage à Las Vegas.

L’équipe est également en tournée en Amérique cet été, lorsqu’elle affrontera les équipes de LA Galaxy II et de Premier League, Manchester United et Chelsea.

Les informations de l’Associated Press ont contribué à ce rapport.